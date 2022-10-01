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Скільки коштує місяць життя
в Румунії — їжа, житло,...

Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 03:18

Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло,...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 квітня, за даними ООН, понад 738,8 тис. українців покинули свої домівки й виїхали в пошуках прихистку в Румунію.

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Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло, транспорт
R2
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