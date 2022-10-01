Станом на 16 квітня, за даними ООН, понад 738,8 тис. українців покинули свої домівки й виїхали в пошуках прихистку в Румунію.
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Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло, транспорт
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Додано: Чет 03 лис, 2022 03:18
Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло,...
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Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло, транспорт
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