Проте вартість життя в Німеччині, як правило, вища, ніж у середньому в ЄС.
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Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти, бензин, оренду квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 08:34
Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти,...
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Дивися повний текст
Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти, бензин, оренду квартири
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