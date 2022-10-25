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Як змінились ціни на
вторинне житло — дослідження

Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51

Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження

Пропонуємо до обговорення:
За період вересень – жовтень на Dom.Ria з’явилось майже 470 000 варіантів вторинного житла по всій Україні, що на 41% більше ніж у липні – серпні цього року.

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Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51

да да да, в городе где 12 часов нет света, цена 82 тысячи у.е.

спроса правда ноль, но то такое))

работы тоже нет - есть время пофантазировать.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:57

Moneta, Вы удивитесь, но в долларах цены на жилье почти не понизились по сравнению с довоенными. Потому купите дешевле и докажите свою правоту или идите фантазировать во время отключения на 12 часов
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:09

рассматривать покупку недвиги в данное время... ну не знаю
нужно задать этот вопрос миллионам беженцев, шо выехали и не планируют возвращаться

а риэлторы да, пусть дальше раздувают щёки
swan forever
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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