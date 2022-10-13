З моменту запуску валютних депозитів за офіційним курсом Національного банку українці відкрили 2,5 тисячі таких вкладів.
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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
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Додано: Суб 05 лис, 2022 01:41
Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...
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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
Додано: Суб 05 лис, 2022 01:41
"застраховать гривневые сбережения от девальвации по привлекательному курсу"
Интересно, что по привлекательному курсу: застраховать или девальвация? Но и то и другое - это пять!
Додано: Суб 05 лис, 2022 02:00
Re: Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...
Ну это копейки.
Помурыжат слегка и выплатят.
Додано: Суб 05 лис, 2022 15:44
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