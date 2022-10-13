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Українці відкрили 2,5 тисячі
доларових депозитів за...

Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 01:41

Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...

Пропонуємо до обговорення:
З моменту запуску валютних депозитів за офіційним курсом Національного банку українці відкрили 2,5 тисячі таких вкладів.

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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 01:41

"застраховать гривневые сбережения от девальвации по привлекательному курсу"
Интересно, что по привлекательному курсу: застраховать или девальвация? Но и то и другое - это пять!
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 02:00

Re: Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...

Ну это копейки.
Помурыжат слегка и выплатят.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:32

  antey1969 написав:Помурыжат слегка и выплатят.

В гривне, по 36.6
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:44

  75stasstas75 написав:
  antey1969 написав:Помурыжат слегка и выплатят.

В гривне, по 36.6
Уже начались выплаты и они идут без проблем в дол.
Игорь Алексеевич
 
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