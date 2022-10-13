З моменту запуску валютних депозитів за офіційним курсом Національного банку українці відкрили 2,5 тисячі таких вкладів.
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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
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Додано: Суб 05 лис, 2022 01:41
Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...
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Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
Додано: Суб 05 лис, 2022 01:41
"застраховать гривневые сбережения от девальвации по привлекательному курсу"
Интересно, что по привлекательному курсу: застраховать или девальвация? Но и то и другое - это пять!
Додано: Суб 05 лис, 2022 02:00
Re: Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за...
Ну это копейки.
Помурыжат слегка и выплатят.
Додано: Суб 05 лис, 2022 15:44
Додано: Суб 05 лис, 2022 15:55
Додано: Суб 05 лис, 2022 15:59
Я понял про программу 50+ и потом её изменили на 100+ на 3 мес. Если эта программа, то она началась с конца июля. Я на днях всё получил уже без проблем плюшки в дол.
Додано: Суб 05 лис, 2022 16:06
И как так можно было понять? Конверт-депо и не по курсу НБУ и "Середня сума вкладу становить майже 3 600 доларів" там никак. Ну и по ссылке, если сходить, прямо первым абзацем: "З 21 жовтня НБУ дозволив українцям купувати валюту по 36,6 грн/$ для розміщення на депозиті з подальшою її конвертацією у гривню після завершення терміну вкладу".
Ну а эти депо вполне может быть, что по 36.6 и выплатят.
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