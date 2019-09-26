Finance.ua: Найкращі картки для зняття готівки

Додано: Вів 08 лис, 2022 14:30
за кордоном
- Картка для виплат ПриватБанку - больше 80 EUR в банкомате не снимешь! поддержка привата считает что все банки сговорились и одномоментно ввели такой лимит только для Привата))) хотя очевидно что сами єтот лимит втихаря и сделали. выбросил ее
- «ВсеКАРТА» ПУМБ - кроме основной комисси за снятие добавили еще сверху 4USD комисии за каждую операцию! Выбросил в мусорник
- Картка «Жовта» А-Банку - только виртуалка! пластиковую чтоб получить надо быть или хорошим знакомым начальника отделения или обїездить 100500 отделений вімаливая відать пластик
- Кредобанк - на офф сайте: курс валют уточнюйте у відділенні. То есть курс на сайте 40 грн и курс в отделении 50 грн одновременно это у них вполне нормальная ситуация)))
единственній нормальній пакет AlfaBank Black до 50 000 грн - никаких комиссий хоть в Украине хоть на Луне за снятие наличніх