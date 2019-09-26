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Finance.ua: Найкращі
картки для зняття готівки

Finance.ua: Найкращі картки для зняття готівки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:30

Finance.ua: Найкращі картки для зняття готівки

Пропонуємо до обговорення:
П'ятірка актуальних карток
За останні роки українці не лише навчилися, а й звикли користуватися банківськими картками для розрахунків у торгових мережах. Частка розрахунків готівкою постійно знижувалася.

Дивися повний текст Найкращі картки для зняття готівки
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:30

за кордоном
- Картка для виплат ПриватБанку - больше 80 EUR в банкомате не снимешь! поддержка привата считает что все банки сговорились и одномоментно ввели такой лимит только для Привата))) хотя очевидно что сами єтот лимит втихаря и сделали. выбросил ее
- «ВсеКАРТА» ПУМБ - кроме основной комисси за снятие добавили еще сверху 4USD комисии за каждую операцию! Выбросил в мусорник
- Картка «Жовта» А-Банку - только виртуалка! пластиковую чтоб получить надо быть или хорошим знакомым начальника отделения или обїездить 100500 отделений вімаливая відать пластик
- Кредобанк - на офф сайте: курс валют уточнюйте у відділенні. То есть курс на сайте 40 грн и курс в отделении 50 грн одновременно это у них вполне нормальная ситуация)))

единственній нормальній пакет AlfaBank Black до 50 000 грн - никаких комиссий хоть в Украине хоть на Луне за снятие наличніх
gadina
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:36

Чому немає Райф АТБ там безкоштовне зняття та поповнення? Укрсиб карти також є безкоштовне зняття та поповнення. Альфа є безкоштовне зняття від 20 до 50 тис по одній картці чи 40-70 тис по двум. Загалом найвигіднішиі продукти Ви не описали.
atpstanislav
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