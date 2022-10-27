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Ford розпочав продаж
найхардкорнішого позашляховика F-150

Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:48

Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150

Пропонуємо до обговорення:
Дилери американського автовиробника Ford повідомили про початок прийому попереднього замовлення на нову модифікацію популярного позашляховика F-150 2023 модельного року, представленого в хардкорному виконанні F-Series Super Duty.

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Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:48

Может всё-таки Ford F350?
dean992008
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Модератори: Ірина_, Модератор

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