Згідно з прийнятим держбюджетом на 2023 рік, айтішники-фопи матимуть нові розміри єдиного соціального внеску та ліміти.
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ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
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Додано: Чет 10 лис, 2022 04:37
ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
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ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
Додано: Чет 10 лис, 2022 04:37
А что в ЕСВ 1474 грн в месяц нового? Он с октября 2022 года такой. И минимальная зарплата соответственно.
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