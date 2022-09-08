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Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:27
Пропонуємо до обговорення:
FTX Group почала процедуру банкрутства за статтею 11 у суді США. Про це повідомляється в офіційному Twitter криптовалютної біржі FTX, яка зазнала краху. При цьому банкрутство торкнеться не тільки FTX, а й американського підрозділу, FTX US, трейдингової фірми Alameda Research і ще близько 130 компаній, що входять до FTX Group.
Дивися повний текст Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США
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