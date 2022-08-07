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Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лис, 2022 13:25
Пропонуємо до обговорення:
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном на сьогодні перебуває ще 2,1 мільйона громадян України. Зеленський відповів нашим землякам, коли ж буде безпечно їхати додому.
Дивися повний текст Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон
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R2
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:26
Замість того щоб з людей останні копійки збирать, ви би з олігархів та корупціонерів в перше чергу гроші зібрали. Тоді було би як в останній серії "слуга народу" ціла купа грошей.
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yavdulby
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:00
yavdulby написав:
Замість того щоб з людей останні копійки збирать, ви би з олігархів та корупціонерів в перше чергу гроші зібрали.
а работать ты у кого будешь?
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:02
ребята, я что-то пропустил, у нас куча вакансий на рынке труда?
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