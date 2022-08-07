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Економіка без вас помре, –
Зеленський звернувся до...

Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:25

Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...

Пропонуємо до обговорення:
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном на сьогодні перебуває ще 2,1 мільйона громадян України. Зеленський відповів нашим землякам, коли ж буде безпечно їхати додому.

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Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:26

Замість того щоб з людей останні копійки збирать, ви би з олігархів та корупціонерів в перше чергу гроші зібрали. Тоді було би як в останній серії "слуга народу" ціла купа грошей.
yavdulby
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:00

  yavdulby написав:Замість того щоб з людей останні копійки збирать, ви би з олігархів та корупціонерів в перше чергу гроші зібрали.


а работать ты у кого будешь? :shock:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:02

Re: Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...

ребята, я что-то пропустил, у нас куча вакансий на рынке труда?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:01

Re: Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...

Сейчас не совсем понятно, чем заниматься здесь тем, кто остался - остался без электроэнергии. Это проблема №1 наравне с работой ВСУ. Экономика не может работать.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:33

  Примат написав:ребята, я что-то пропустил, у нас куча вакансий на рынке труда?

Так, ось вам нове виробництво та вакансії
https://forbes.ua/company/biosfera-kupi ... 12022-9827
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 15:40

  BIGor написав:
  Примат написав:ребята, я что-то пропустил, у нас куча вакансий на рынке труда?

Так, ось вам нове виробництво та вакансії
https://forbes.ua/company/biosfera-kupi ... 12022-9827


Збут підгузків, які випускає «Біосфера», обвалився в кілька разів через те, що з України виїхало багато матерів із дітьми.

Компанія має намір серйозно інвестувати у нове виробництво. Зокрема, перевезти частину обладнання з України.
flyman
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