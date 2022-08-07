Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:25
Пропонуємо до обговорення:
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном на сьогодні перебуває ще 2,1 мільйона громадян України. Зеленський відповів нашим землякам, коли ж буде безпечно їхати додому.
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Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон
R2
Робот новин
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:26
Замість того щоб з людей останні копійки збирать, ви би з олігархів та корупціонерів в перше чергу гроші зібрали. Тоді було би як в останній серії "слуга народу" ціла купа грошей.
yavdulby
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:00
yavdulby написав:
Замість того щоб з людей останні копійки збирать, ви би з олігархів та корупціонерів в перше чергу гроші зібрали.
а работать ты у кого будешь?
Примат
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:02
ребята, я что-то пропустил, у нас куча вакансий на рынке труда?
Примат
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:01
Сейчас не совсем понятно, чем заниматься здесь тем, кто остался - остался без электроэнергии. Это проблема №1 наравне с работой ВСУ. Экономика не может работать.
sensei
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:33
Примат написав:
ребята, я что-то пропустил, у нас куча вакансий на рынке труда?
Так, ось вам нове виробництво та вакансії
https://forbes.ua/company/biosfera-kupi ... 12022-9827
BIGor
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Додано: Чет 17 лис, 2022 15:40
Збут підгузків, які випускає «Біосфера», обвалився в кілька разів через те, що з України виїхало багато матерів із дітьми.
Компанія має намір серйозно інвестувати у нове виробництво. Зокрема, перевезти частину обладнання з України.
flyman
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