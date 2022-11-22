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– конференція Жити на відсотки – конференція + Додати

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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:19 Жити на відсотки – конференція



Однак сучасність вимагає від нас не лише базових знань, а й постійного поглибленого навчання, пошуку нових зв'язків та взаємодії з досвідом колег. Саме таку можливість надає масштабна конференція про інвестиції для приватних інвесторів Жити на відсотки, яка відбудеться 10 грудня 2022 у Києві.



Жити на відсотки – конференція для тих, хто:

📌 Хоче сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування.

📌 Має заощадження і хоче інвестувати їх з кращою прибутковістю.

📌 Цікавиться інвестиціями і шукає, куди вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід.

📌 Хоче почати інвестувати, але не знає з чого почати.

📌 Вже зробив перші кроки і шукає нові інструменти та ідеї для інвестування.

📌 Розуміє, що інфляція в 30% з'їсть всі заощадження "під матрацом".

📌 Бажає отримати "дорожню карту" щодо інвестування: від вибору надійних інструментів, додатку/платформи, брокера до сплати податків.



✔️ 1000+ Учасників

✔️ 8 годин корисного контенту

✔️ 20+ топових спікерів

✔️ Безкоштовна виставка інвестиційних пропозицій



Детальніше про конференцію Інвестиційне середовище довгий час здавалося складним для розуміння і дуже далеким від життя звичайної людини, але останні роки все змінили. Цифровізація допомогла інвестиціям проникнути в наші життя, і зараз вже важко уявити людину, яка не знайома з терміном «акція» або «фондовий ринок». 💸Однак сучасність вимагає від нас не лише базових знань, а й постійного поглибленого навчання, пошуку нових зв'язків та взаємодії з досвідом колег. Саме таку можливість надає масштабна конференція про інвестиції для приватних інвесторів Жити на відсотки, яка відбудеться 10 грудня 2022 у Києві.Жити на відсотки – конференція для тих, хто:📌 Хоче сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування.📌 Має заощадження і хоче інвестувати їх з кращою прибутковістю.📌 Цікавиться інвестиціями і шукає, куди вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід.📌 Хоче почати інвестувати, але не знає з чого почати.📌 Вже зробив перші кроки і шукає нові інструменти та ідеї для інвестування.📌 Розуміє, що інфляція в 30% з'їсть всі заощадження "під матрацом".📌 Бажає отримати "дорожню карту" щодо інвестування: від вибору надійних інструментів, додатку/платформи, брокера до сплати податків.✔️ 1000+ Учасників✔️ 8 годин корисного контенту✔️ 20+ топових спікерів✔️ Безкоштовна виставка інвестиційних пропозицій Ірина_

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