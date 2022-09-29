RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві пропонують зменшити
дозволену швидкість до 30 км/год

У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:56

У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год

Пропонуємо до обговорення:
Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Дивися повний текст
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98542
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:57

якійсь недолугий расєянський агент зареєстрував - мовляв, хай воно там усе взагалі зупиниться
irge
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:16

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Дивися повний текст
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год


А чому не відразу до 3 км/год, навіщо ці напівміри? Або ще краще-заборонити авто! Гужові візки та трамваї на кінській тязі повинні задовільнити автора(ів) петиції.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 01.04.20
Подякував: 434 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:49

Я буду на самокате все крутые тачки делать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:55

А куда все спешат????, а потом плачут, когда сбивают людей и начинают искать связи отмазаться или ходят к родственникам потерпевшего и на коленях стоят и просят прощение.
30 км. ч. с пункта А в пункт В приедите на 15 мин. позже, а то и точно так же, если бы ехали со скоростью 70км.ч с остановками на каждом свет. под красный.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6029
З нами з: 13.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...
R2 » П'ят 11 лис, 2022 23:40
9 649
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 00:33
Джон
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
R2 » Пон 07 лис, 2022 17:22
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 17:22
satmanuaa
Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити:...
R2 » Чет 29 вер, 2022 15:38
6 670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 12:04
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1080)
25.11.2022 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.