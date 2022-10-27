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Курс долара до кінця 2022
року: експерт дав прогноз,...

Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 14:35

Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз,...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні на початку грудня може зрости до позначки в 42 грн/дол., а до Нового року досягти і 43 грн/дол.

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Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз, яким буде долар
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:06

Герман хоча би послався на якісь причини його гадань. І чому думка Германа є показовою?
ScaryBee
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Модератори: Ірина_, Модератор

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