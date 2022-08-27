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СБУ ліквідувала канал втечі
ухилянтів до ЄС через...

СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:24

СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дивися повний текст
СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров’я
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 23:37

  Sergius написав:Сумно читати такі новини. Хочуть люди їхати - хай їдуть. Чи хтось думає, що від таких буде багато користі на фронті?

В этом вопросе несколько аспектов:
- люди хотят учиться, работать, увидеть семью или просто спастись в безопасном месте - но их отлавливают и насильно возвращают в "рай"
- существует немалая прослойка населения, для которой таких ограничений нет, и они пользуются всеми правами свободного человека. Это дополнительно вызывает возмущение. Почему Кошевому достаточно сказать, что "он не обучен стрелять, и его убьёт снайпер в первый день на радость хейтерам" и получить орден "За заслуги" ІІІ степени (или "я вам ничего не должен"), а за другими украинцами гоняются как за бездомными собаками?
Habib
 
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