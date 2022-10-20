RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ДТЕК за 1,3 мільярда купив два
родовища газу на Полтавщині

ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02

ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Дивися повний текст
ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98554
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02

У нас война а Ахметов газ скупает красавцы
evgenijburacik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми
R2 » Пон 31 жов, 2022 16:09
4 425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 08:52
Примат
У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та...
R2 » Сер 26 жов, 2022 10:02
2 308
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 15:55
equinox
Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з...
R2 » Чет 20 жов, 2022 10:00
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 жов, 2022 10:00
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.