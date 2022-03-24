Про це розповів фермер Василь Зубрицький.
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Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
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Додано: Чет 01 гру, 2022 08:33
Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
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Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
Додано: Чет 01 гру, 2022 08:34
А в соседней новости пишут, что кроме нас гречку едят только в России и Белорусии и поэтому никакого экспорта не будет и всю задёшево будут в Украине продавать.
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