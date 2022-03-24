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Чи загрожує українцям
дефіцит гречки у 2023 році

Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 08:33

Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів фермер Василь Зубрицький.

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Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 08:34

А в соседней новости пишут, что кроме нас гречку едят только в России и Белорусии и поэтому никакого экспорта не будет и всю задёшево будут в Украине продавать.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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