Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...

Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48
Интересно, что такое "длительный блэкаут"? Так, чтобы понимать к чему готовиться. Месяц? Отключениями на пару дней подряд уже никого не удивишь.
«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами» Запастись генератором - это относительно дешёво. А вот где в большом городе его включать, если для этого он обязан быть вне помешения и не ближе шести метров от стен? ;) На последнее условие правда, всегда и сейчас особенно плевали все.