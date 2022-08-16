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Українців закликали активно
готуватися до блекауту: чим...

Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48

Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...

Пропонуємо до обговорення:
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали українців активно готуватися до можливого тривалого блекауту. Насамперед запастися їжею, теплим одягом та ліками.

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Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим запасатись
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48

Интересно, что такое "длительный блэкаут"? Так, чтобы понимать к чему готовиться. Месяц? Отключениями на пару дней подряд уже никого не удивишь.

«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами» Запастись генератором - это относительно дешёво. А вот где в большом городе его включать, если для этого он обязан быть вне помешения и не ближе шести метров от стен? ;) На последнее условие правда, всегда и сейчас особенно плевали все.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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