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Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48
Пропонуємо до обговорення:
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали українців активно готуватися до можливого тривалого блекауту. Насамперед запастися їжею, теплим одягом та ліками.
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R2
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Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48
Интересно, что такое "длительный блэкаут"? Так, чтобы понимать к чему готовиться. Месяц? Отключениями на пару дней подряд уже никого не удивишь.
«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами» Запастись генератором - это относительно дешёво. А вот где в большом городе его включать, если для этого он обязан быть вне помешения и не ближе шести метров от стен? ;) На последнее условие правда, всегда и сейчас особенно плевали все.
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moveton
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:25
moveton ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)
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equinox
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:34
equinox написав:moveton
ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)
Кто был в качалке знает, что генератор от рук или ног выделяет не хилое количество метана
Его, правда, можно попробовать собрать. Как раз, для упомянутой в статье газовой плиты пригодится.
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moveton
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