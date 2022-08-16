RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців закликали активно
готуватися до блекауту: чим...

Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48

Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...

Пропонуємо до обговорення:
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали українців активно готуватися до можливого тривалого блекауту. Насамперед запастися їжею, теплим одягом та ліками.

Дивися повний текст
Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим запасатись
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98556
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48

Интересно, что такое "длительный блэкаут"? Так, чтобы понимать к чему готовиться. Месяц? Отключениями на пару дней подряд уже никого не удивишь.

«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами» Запастись генератором - это относительно дешёво. А вот где в большом городе его включать, если для этого он обязан быть вне помешения и не ближе шести метров от стен? ;) На последнее условие правда, всегда и сейчас особенно плевали все.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:25

moveton ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)
equinox
 
Повідомлень: 375
З нами з: 12.12.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:34

  equinox написав:moveton ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)

Кто был в качалке знает, что генератор от рук или ног выделяет не хилое количество метана :lol:
Его, правда, можно попробовать собрать. Как раз, для упомянутой в статье газовой плиты пригодится.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:02

  moveton написав:
  equinox написав:moveton ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)

Кто был в качалке знает, что генератор от рук или ног выделяет не хилое количество метана :lol:
Его, правда, можно попробовать собрать. Как раз, для упомянутой в статье газовой плиты пригодится.

Ну, якщо пан вже був у качалцi, й знається на законах аеродинамiки, то пану пiдiйде вiтрогенератор, там теж бензин не потрiбен.
equinox
 
Повідомлень: 375
З нами з: 12.12.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:39

equinox І як на такому генераторі добитись стабільних 50-60 Гц? Та й переважна більшість пересічних на такому генераторі "помре" через кілька хвилин.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 29.07.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:35

  Дюрі-бачі написав:equinox І як на такому генераторі добитись стабільних 50-60 Гц? Та й переважна більшість пересічних на такому генераторі "помре" через кілька хвилин.

На якому гннераторi i для чого вам 50Гц?

Домашнiй генераор потрiбен для пiдзарядки чогось.
Авжеж жирувати не вийде. Але буде краще нiж сидiти тижнями без нiчого.

Ручного генератора на 30 Вт вистачить на швидку пiдзарядку телефон/сматфон/фонарик. Думаю 10 хвилин раз на годину, будь-хто покрутить

Якщо брати щось для нiг то буде вже 50-100Вт - можна вже й великий аккум заряджати.
Чи ви нiколи на лiсапедi не каталися? То не важко.

Для прикладу:

https://a.aliexpress.com/_EJeJrR5

https://a.aliexpress.com/_EQLYyy3
equinox
 
Повідомлень: 375
З нами з: 12.12.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши...
R2 » Сер 24 сер, 2022 18:34
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 18:34
cohan
Витрати українців у торгових мережах повернулися...
R2 » Вів 23 сер, 2022 11:06
5 511
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 10:50
govtva60
Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
R2 » Вів 16 сер, 2022 15:26
2 279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 16:21
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5562)
03.12.2022 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.