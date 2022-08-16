Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
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Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48
Пропонуємо до обговорення:
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали українців активно готуватися до можливого тривалого блекауту. Насамперед запастися їжею, теплим одягом та ліками.
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Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим запасатись
R2
Робот новин
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Додано: Суб 03 гру, 2022 07:48
Интересно, что такое "длительный блэкаут"? Так, чтобы понимать к чему готовиться. Месяц? Отключениями на пару дней подряд уже никого не удивишь.
«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами» Запастись генератором - это относительно дешёво. А вот где в большом городе его включать, если для этого он обязан быть вне помешения и не ближе шести метров от стен? ;) На последнее условие правда, всегда и сейчас особенно плевали все.
moveton
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:25
moveton ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)
equinox
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:34
equinox написав: moveton
ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)
Кто был в качалке знает, что генератор от рук или ног выделяет не хилое количество метана
Его, правда, можно попробовать собрать. Как раз, для упомянутой в статье газовой плиты пригодится.
moveton
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Додано: Суб 03 гру, 2022 14:02
moveton написав: equinox написав: moveton
ну генератори ж різні бувають, не обов'язково бензинові. Ручний генератор (або ж для ніг) допоможе зігрітись, перетворить фізичну енергію в електричну і ніяких чадних газів)
Кто был в качалке знает, что генератор от рук или ног выделяет не хилое количество метана
Его, правда, можно попробовать собрать. Как раз, для упомянутой в статье газовой плиты пригодится.
Ну, якщо пан вже був у качалцi, й знається на законах аеродинамiки, то пану пiдiйде вiтрогенератор, там теж бензин не потрiбен.
equinox
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Додано: Суб 03 гру, 2022 14:39
equinox І як на такому генераторі добитись стабільних 50-60 Гц? Та й переважна більшість пересічних на такому генераторі "помре" через кілька хвилин.
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:35
Дюрі-бачі написав: equinox
І як на такому генераторі добитись стабільних 50-60 Гц? Та й переважна більшість пересічних на такому генераторі "помре" через кілька хвилин.
На якому гннераторi i для чого вам 50Гц?
Домашнiй генераор потрiбен для пiдзарядки чогось.
Авжеж жирувати не вийде. Але буде краще нiж сидiти тижнями без нiчого.
Ручного генератора на 30 Вт вистачить на швидку пiдзарядку телефон/сматфон/фонарик. Думаю 10 хвилин раз на годину, будь-хто покрутить
Якщо брати щось для нiг то буде вже 50-100Вт - можна вже й великий аккум заряджати.
Чи ви нiколи на лiсапедi не каталися? То не важко.
Для прикладу:
https://a.aliexpress.com/_EJeJrR5 https://a.aliexpress.com/_EQLYyy3
equinox
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