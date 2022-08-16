Українців закликали активно готуватися до блекауту: чим...
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Интересно, что такое "длительный блэкаут"? Так, чтобы понимать к чему готовиться. Месяц? Отключениями на пару дней подряд уже никого не удивишь.
«Также нужно запастись повербанками. А если есть возможность — газовыми горелками и генераторами» Запастись генератором - это относительно дешёво. А вот где в большом городе его включать, если для этого он обязан быть вне помешения и не ближе шести метров от стен? ;) На последнее условие правда, всегда и сейчас особенно плевали все.
Баллон с газом и плитка на пару конфорок. У кого нет авто, то купить солнечную панель, например на 50 Вт, для зарядки гаджетов. Хоть и не понятно, для чего. При отсутствии эл-ва и связи не будет. Можно возле пункта обогрева со старлинком пообщаться мб.
wadimk написав:При отсутствии эл-ва и связи не будет.
В Одессе уже пару недель наблюдаю, как связи без электричества нет: отключаются свитчи на чердаках, подключённые местному питанию. Через полчаса-час дохнет доступ с некоторых вышек мобильной связи (видимо, там акки, но не очень могучие) и то не со всех. Но ядро связи устойчиво держится на своих генераторах, а народ толпами штурмует провайдеров, что бы переподключиться по GPON, дабы не зависеть от вышеупомянутого свитча на чердаке - очереди на подключение на несколько недель вперёд.