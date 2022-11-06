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Експерти розповіли, які квартири можна буде вигідно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:03
Пропонуємо до обговорення:
Експерти неодноразово наголошували, що з 24 лютого на ринку нерухомості України зник один із найважливіших гравців – інвестор. Проте невисокі ціни на житло в окремих регіонах все ж приваблюють покупців, які прагнуть надалі реалізовувати майно для заробітку.
Дивися повний текст Експерти розповіли, які квартири можна буде вигідно перепродати після перемоги
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