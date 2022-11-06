RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти розповіли, які
квартири можна буде вигідно...

Експерти розповіли, які квартири можна буде вигідно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:03

Експерти розповіли, які квартири можна буде вигідно...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти неодноразово наголошували, що з 24 лютого на ринку нерухомості України зник один із найважливіших гравців – інвестор. Проте невисокі ціни на житло в окремих регіонах все ж приваблюють покупців, які прагнуть надалі реалізовувати майно для заробітку.

Дивися повний текст
Експерти розповіли, які квартири можна буде вигідно перепродати після перемоги
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98558
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:04

целые
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4829
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:29

эксперты остались без работы
Moneta
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 01:23

Re: Експерти розповіли, які квартири можна буде вигідно...

А эксперты все рисуют сферических коней в вакууме.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11606
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 3475 раз.
 
Профіль
2
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...
R2 » Пон 07 лис, 2022 14:03
4 623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 21:54
semykopnyjov
«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири...
R2 » П'ят 11 лис, 2022 16:06
2 394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2022 23:01
75stasstas75
Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати...
R2 » Нед 06 лис, 2022 10:42
2 625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 13:47
lis3121

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.