ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.
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Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром
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Додано: Пон 05 гру, 2022 23:28
Український ударний безпілотник пройшов низку...
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Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром
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