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Український ударний
безпілотник пройшов низку...

Український ударний безпілотник пройшов низку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 23:28

Український ударний безпілотник пройшов низку...

Пропонуємо до обговорення:
ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

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Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром
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