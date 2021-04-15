Біженці з України мають можливість безкоштовно добратися з українсько-польського кордону до Німеччини.
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З Перемишля до Німеччини курсуватиме безкоштовний потяг для українців: як отримати квиток (графік)
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Додано: Вів 06 гру, 2022 01:33
З Перемишля до Німеччини курсуватиме безкоштовний потяг...
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Дивися повний текст
З Перемишля до Німеччини курсуватиме безкоштовний потяг для українців: як отримати квиток (графік)
Додано: Вів 06 гру, 2022 01:34
А з Ганновера до Перемишля поїзд відправляється по парних числах. Аяк на ньоговзяти квітки та скільки вони коштують?
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