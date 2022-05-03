Учасники Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули можливі кібератаки з боку рф.
Дивися повний текст
Готуємось до атак на банківську систему - РНБО
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:50
Готуємось до атак на банківську систему - РНБО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Готуємось до атак на банківську систему - РНБО
|