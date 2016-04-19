Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Важко жити тупим?
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:14
С Вами также интересно конструктивно обсудить некоторые варианты голосовалки. Я имею в виду п.п. 14 и 15. Мое видение ситуации мягко говоря отличается от той, что сми тщательно навязывают сейчас и раньше. Поэтому выводы получаются такими, что сносят крышу у многих, как оказалось. Поэтому попытаюсь очень мягко объяснить ошибочность п.п. 14 и 15 голосовалки, раз о них речь.
Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.
Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается. Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...
Пункт 14 Вы сами отбросили. В принципе согласен с Вашими причинами его дискредитации. Может позволите добавить немного? Ведь в его дискредитации нет экономической составляющей, без которой в современной жизни никак не обойтись. Кому реально станет лучше, если территории бывшего СССР вновь будут называться одной страной? Кто станет богаче? Ведь мы то знаем, что росии никто не угрожает. НАТО является защитным военным союзом с такими бюрократическими процедурами принятия решений, что только полный идиот станет ожидать от него угрозы хоть какой либо.
Хотя если бы пункт 14 звучал бы более мягко, например, попытка Газпрома завладеть всеми ГТС, которые присутствуют в странах, бывших членах СССР, то я бы не стал так быстро отметать его. Тем более попытка завладеть украинской ГТС в счет долгов предпринималась Газпромом.
Некоторых, как я вижу, очень раздражают слова о долгах за газ. Не хотят верить. О каких долгах идет речь?
Речь идет о долгах, которые возникли в связи с поставками природного газа из росии в Украину, начиная с начала 90-х. В двух словах - при выходе Украины из состава СССР на основании проведенного референдума оказалось, что заменить росию в качестве поставщика природного газа невозможно. Она имела монопольное положение и фактически проявила враждебность установив для Украину завышенную цену изза чего начали появляться и расти долги в течении всех 90-х. Украинские правительства надеялись все на списания этих долгов, но не тут то было. Росия списать могла свои долги перед нами за Чернобыль и т.п., но перед нею долги она не желала списывать. Юридически эти долги оформлялись по разному. Это очень интересная тема, думаю, но отложим ее пока.
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:24
росія вже всрала грошей на порядок більше, ніж всі ці віртуальні "борги", тому питання грошей і газу/газопроводів, як першопричини війни, десь на 20му місті. яка була реація хуйла на пройобані північні потоки? нульова. тому вся ваша писанина - це ватна пропаганда, яка намагається замилити нацистський характер цієї агрессії.
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:56
Обсуждать мнимое величие истории московии, довольно короткой в сравнении с историей Украины, считаю делом глупым. Для нормальных и грамотных людей сведения о московии как о давнем грабителе соседних народов давно известны. Также как и сведения о сотрудничестве с нацистами во время второй мировой войны. Их патологическая попытка обвинить в подобном всех невольных свидетелей прошлых событий является основным правилом пропаганды - чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят.
Пункт 11 я специально добавил. Мне он по душе, так как он объясняет вполне логично для большинства простых людей развязывание кремлем недавних войн в Нагорном Карабахе, Чечне, Приднестровье, Грузии, Сирии, Украине... и где там еще совсем недавно. Но он является все таки манипуляционным, так как не называет конкретных виновников войны в Украине и приземленных реальных причин.
А приземленные реальные причины являются всегда самыми мотивирующими для совершения таких преступлений как развязывание войны.
Ведь так вор может при поимке его всегда сказать, что воруют все - и сейчас, и раньше, и всегда, а он просто действует в исторических традициях и ни в чем не виновен.
Правильный пункт в голосовалке один. Остальные могут лишь дополнить его, с той или иной степенью обоснованности.
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:03
Вы имеете в виду поврежденные северные потоки, которые относительно недавно были построены?
А что с ними не так? Какая реакция у путина была, почему нулевая??? Я слышал, что они восстановлены и их охраняет несколько военных кораблей теперь, специально заведенных туда.
У Вас другие сведения? Есть подтверждения или это вброс или хотелки по типу обс?
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:38
Додано: Вів 08 сер, 2023 23:19
Пожалуйста. Ссылка о возможности восстановления.
Далее мыслим логично. Подрыв какую длину газопровода повредил? Метров 100, 300? Такую длину отстроить заново нужно пару недель как мне кажется при условии прибытия суден на место ремонта, которые занимались постройкой этих самых северных потоков.
То, что они уже отстроены были косвенные данные. А именно сообщения о количестве судов приступивших к охране потоков в 2023 году и отчет о заметном росте поставок Газпромом природного газа в Европу в этом же году.
Подозреваю, что шокирующих Вас новостей будет немало и в дальнейшем.
Ваше только одно замечание мне понравилось. О том, что стоимость захваченных кремлем украинских активов возможно уже превысила размер газовых долгов. Искренне надеюсь, что Вы правы. Ведь это реальнейшая предпосылка для завершения войны со стороны росии. К тому же главный газпромовский коллектор (чвк) уже покинул Украину, если верить вбросам в телеграмм каналах.
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