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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.5 5 20
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
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15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
40%
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Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:16

  buratinyo написав:
  trololo написав:
  buratinyo написав:Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.


цей борг тільки в уяві кацапів

Вы что-то можете о нем рассказать?


навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 21:19

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

а что такое, почему никто не пишет здесь? ))))
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:27

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Война нынешняя в Украине является составным элементом политики, которую ведет транснациональная корпорация Газпром. Думаю, что это и есть главной причиной развязывания этой войны. Эта корпорация по настоящему воюет со своими конкурентами и хочет быть монополистом везде, в том числе на самом жирном и платежеспособном европейском рынке природного газа.

Кто является конкурентом для Газпрома на европейском рынке по поставкам природного газа по трубопроводам и не только? Это Катар и Туркменистан. Там слишком крупные давно известные залежи природного газа, который эти страны просто желают продавать в богатой Европе напрямую, минуя посредничество Газпрома с его монопольными услугами по транспортировке газа его газотранспортными системами. Для этого им нужно построить собственные газопроводы в Европу, которые будут проходить через другие страны, как не крути. Этот вопрос Катар и Туркменистан пытаются решить уже давно, лет тридцать как точно. И как только очередной проект строительства газопровода утверждается или близок к утверждению и началу реализации - немедленно вмешивается Газпром с помощью вооруженных людей. Раньше их называли военными наемниками, но сейчас придумали более благозвучное звучание - ЧВК. ЧВК Газпрома провоцируют войну в одной или нескольких странах, через которые планировалось строить газопроводы. Итак, какие страны были готовы предоставить свою территорию для строительства газопроводов и что же с ними случилось?

- Армения и Азербайджан из-за спровоцированного извне конфликта за Нагорный Карабах в 1987-1994 г.г., и в 2023 году
- Чечня дважды в 1994-1996 г.г., 1999-2001 г.г.,
- Иран (подозрительно как-то всплыли и стали подозрительно широко известными данные, что страна занимается разработкой ядерного оружия, подтверждений этому так и не обнаружено, но санкции были наложены на страну с 2006 года, что сделало невозможным строительство газопровода),
- Грузия, после того как Саакашвили предложил Туркменистану территорию страны для прокладки газопровода подверглась нападению в 2008 году (пятидневная война),
- Сирия, с 2011 года по нынешний день (самый выгодный, удобный и перспективный маршрут газопровода из Катара лежит через эту страну)
- Украина, с 2014 года по сегодняшний день из-за желания Газпрома иметь в собственности территорию, которую нельзя обойти при строительстве газопровода из Туркменистана для блокирования этого строительства столько сколько это будет нужным и желания иметь в собственности ГТС Украины.
- Израиль с 2023 года как потенциальный комплексный терминал для транспортировки катарского сжиженного газа морем.

Эти войны естественно каждый раз вызывают решение инвесторов отложить строительство газопроводов или даже начать поиск новых маршрутов, которых все меньше и меньше остается из-за экономических причин.

Газпрому не нужны люди на всех этих территориях. В чем мы уже не раз убеждались. Нужны только эти территории, которые будут охраняться ЧВК Газпрома от строительства на них газопроводов, мешающих занимать Газпрому монопольное положение в Европе.

Для наглядности хорошо бы взглянуть на карту с нанесенными на ней перспективными маршрутами газопроводов из Туркменистана и Катара и на 100% совпадающими с ними точками военных конфликтов. Но опубликовать ее здесь почему-то не получилось. Попробую обратиться к Ирине, модератору сайта.
buratinyo
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