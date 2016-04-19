Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:27

Война нынешняя в Украине является составным элементом политики, которую ведет транснациональная корпорация Газпром. Думаю, что это и есть главной причиной развязывания этой войны. Эта корпорация по настоящему воюет со своими конкурентами и хочет быть монополистом везде, в том числе на самом жирном и платежеспособном европейском рынке природного газа.



Кто является конкурентом для Газпрома на европейском рынке по поставкам природного газа по трубопроводам и не только? Это Катар и Туркменистан. Там слишком крупные давно известные залежи природного газа, который эти страны просто желают продавать в богатой Европе напрямую, минуя посредничество Газпрома с его монопольными услугами по транспортировке газа его газотранспортными системами. Для этого им нужно построить собственные газопроводы в Европу, которые будут проходить через другие страны, как не крути. Этот вопрос Катар и Туркменистан пытаются решить уже давно, лет тридцать как точно. И как только очередной проект строительства газопровода утверждается или близок к утверждению и началу реализации - немедленно вмешивается Газпром с помощью вооруженных людей. Раньше их называли военными наемниками, но сейчас придумали более благозвучное звучание - ЧВК. ЧВК Газпрома провоцируют войну в одной или нескольких странах, через которые планировалось строить газопроводы. Итак, какие страны были готовы предоставить свою территорию для строительства газопроводов и что же с ними случилось?



- Армения и Азербайджан из-за спровоцированного извне конфликта за Нагорный Карабах в 1987-1994 г.г., и в 2023 году

- Чечня дважды в 1994-1996 г.г., 1999-2001 г.г.,

- Иран (подозрительно как-то всплыли и стали подозрительно широко известными данные, что страна занимается разработкой ядерного оружия, подтверждений этому так и не обнаружено, но санкции были наложены на страну с 2006 года, что сделало невозможным строительство газопровода),

- Грузия, после того как Саакашвили предложил Туркменистану территорию страны для прокладки газопровода подверглась нападению в 2008 году (пятидневная война),

- Сирия, с 2011 года по нынешний день (самый выгодный, удобный и перспективный маршрут газопровода из Катара лежит через эту страну)

- Украина, с 2014 года по сегодняшний день из-за желания Газпрома иметь в собственности территорию, которую нельзя обойти при строительстве газопровода из Туркменистана для блокирования этого строительства столько сколько это будет нужным и желания иметь в собственности ГТС Украины.

- Израиль с 2023 года как потенциальный комплексный терминал для транспортировки катарского сжиженного газа морем.



Эти войны естественно каждый раз вызывают решение инвесторов отложить строительство газопроводов или даже начать поиск новых маршрутов, которых все меньше и меньше остается из-за экономических причин.



Газпрому не нужны люди на всех этих территориях. В чем мы уже не раз убеждались. Нужны только эти территории, которые будут охраняться ЧВК Газпрома от строительства на них газопроводов, мешающих занимать Газпрому монопольное положение в Европе.



Для наглядности хорошо бы взглянуть на карту с нанесенными на ней перспективными маршрутами газопроводов из Туркменистана и Катара и на 100% совпадающими с ними точками военных конфликтов. Но опубликовать ее здесь почему-то не получилось. Попробую обратиться к Ирине, модератору сайта.