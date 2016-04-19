Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 19 гру, 2023 17:13

unicdima написав: buratinyo написав: Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.

Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.

і яких ресурсів не вистачає росії? і яких ресурсів не вистачає росії?

Как ни банально это может прозвучать, но росии не хватает валютной выручки чтобы жить очень богато и хорошо, используя эффект денежного мультипликатора в экономике.А в контексте причины нашей войны росии не хватает той самой валютной выручки за поставленный ранее и так и не оплаченный газ, за наложенные Газпромом и так и не выплаченные суммы штрафов по газовым договорам. Это, на первый взгляд, может показаться сомнительным, понимаю. Но сомнительным только до тех пор, пока не станут ясными суммы тех самых претензий, выдвигаемых Газпромом и кремлем. При рассмотрении проблемы конструктивно вырисовывается очень убедительная картина и причина осуществления военной агрессии, связанная с долгами, становится однозначно главной.Сразу же на поверхность всплывает очевидный вопрос - почему кремль не указывает прямо о вышеуказанной причине, а придумывает всякую тухлую туфту про НАТО, нацистов, националистов, милитаризацию? Ответ на этот вопрос заключается в самом перечне настоящих владельцев Газпрома, которые никогда не захотят чтобы простые росияне узнали, что жить они стали хуже и отдают они свои жизни сейчас исключительно ради финансовых интересов кучки акционеров, стремящихся не потерять свои громадные капиталы в крупнейшей в мире нефтегазовой компании. Тем более риски потери капиталов у акционеров возникли исключительно из-за грубых ошибок исполнительного руководства Газпрома. Там были откровенные проебы руководства. Такая правда уж точно не понравится росиянам в окопах, убивающих сейчас своих любимых друзей, родственников из Украины и будет сильно демотивировать даже наемников из чвк.