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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:13
unicdima написав: buratinyo написав:
Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.
і яких ресурсів не вистачає росії?
Как ни банально это может прозвучать, но росии не хватает валютной выручки чтобы жить очень богато и хорошо, используя эффект денежного мультипликатора в экономике.
А в контексте причины нашей войны росии не хватает той самой валютной выручки за поставленный ранее и так и не оплаченный газ, за наложенные Газпромом и так и не выплаченные суммы штрафов по газовым договорам. Это, на первый взгляд, может показаться сомнительным, понимаю. Но сомнительным только до тех пор, пока не станут ясными суммы тех самых претензий, выдвигаемых Газпромом и кремлем. При рассмотрении проблемы конструктивно вырисовывается очень убедительная картина и причина осуществления военной агрессии, связанная с долгами, становится однозначно главной.
Сразу же на поверхность всплывает очевидный вопрос - почему кремль не указывает прямо о вышеуказанной причине, а придумывает всякую тухлую туфту про НАТО, нацистов, националистов, милитаризацию? Ответ на этот вопрос заключается в самом перечне настоящих владельцев Газпрома, которые никогда не захотят чтобы простые росияне узнали, что жить они стали хуже и отдают они свои жизни сейчас исключительно ради финансовых интересов кучки акционеров, стремящихся не потерять свои громадные капиталы в крупнейшей в мире нефтегазовой компании. Тем более риски потери капиталов у акционеров возникли исключительно из-за грубых ошибок исполнительного руководства Газпрома. Там были откровенные проебы руководства. Такая правда уж точно не понравится росиянам в окопах, убивающих сейчас своих любимых друзей, родственников из Украины и будет сильно демотивировать даже наемников из чвк.
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 17:28
Итак, какие же ошибки руководства Газпрома создало проблемы его акционерам?
1. После развала СССР каждая республика, ставшая независимой, получила в свою собственность на своей территории часть советской газотранспортной системы. Конечно, все эти части ГТС различались по уровню распространения и развития в республиках, по конкурентным возможностям транспортировать природный газ дальше на экспорт, по проценту использования доступных мощностей для перекачки и как следствие по себестоимости транспортировки газа. Вместо того, чтобы создать единый центр управления всей екс-советской ГТС руководство Газпрома пожадничало, проебало момент и решило постепенно сожрать появившиеся независимые страны с относительно мелкими частями ГТС, вынуждая их избавиться от права собственности на эти части ГТС под разными предлогами (сначала долги, потом угрозы революций, угрозы войной, война). Для сжирания соседей и попытки быстро получить жир Газпром поднял цены на газ до небес, что в 90-е вызвало массу неплатежей за газ от конечных потребителей как юрлиц так и физлиц. Начали формироваться крупные долги перед Газпромом.
А правильное решение было таким: в собственниках Газпрома должны были быть все правительства из стран бывшего СССР, а в качестве доли в Уставной фонд эти правительства должны были внести свои части ГТС в полном размере. В таком случае цена на природный газ по всем странам бывшего СССР была бы одинаковой и приемлемой для всех. И самое главное, Газпром стал бы приносить доход всем, что справедливо и развивался он бы при поддержке всех стран бывшего советского союза, а не только. При этом конкурентоспособность всего Газпрома выросла бы в несколько раз, позволив бы ему достичь мирового величия на 20 лет раньше, при этом не задирая цены для ближайших стран и не мешая им экономически развиваться быстрее.
2. Руководство Газпрома, задрав цены на газ для соседних стран в 90-х и не требуя предоплаты под благим видом, не учло современные на тот момент условия ведения бизнеса. А именно - среди покупателей газа было много частных компаний, в уставных фондах которых числились одни старые потрепанные стулья и мусорные корзины. Естественно, когда пришло время платить Газпрому за поставленный таким покупателям газ, начались процедуры объявления банкротства. При этом что либо получить официально с какой-то обанкротившейся фирмочки было практически невозможно. Денег никаких на момент банкротства у нее уже не было, а потрепанные стулья и мусорные корзины Газпрому были не нужны.
В таких случаях и тогда, и сейчас тоже сильно обозленный кредитор нанимает бандитов, коллекторов, чвк для поиска и предъявления угроз директорам и учредителям таких компаний. Конечно, при этом остаются горы трупов всегда, особенно среди тех, кто не успел хорошо спрятаться или не способен хоть чем-то отработать свои долги.
Например, напарник бывшей украинский газовой королевы Ю. Тимошенко - П.Лазаренко спрятался аж в американской тюрьме от Газпрома. Вполне удачная попытка спрятаться, не смотря на то, что большей части денег он все-таки вроде лишился, судя только по сообщениям в СМИ. Но получил ли при этом что-то Газпром - точно неизвестно.
Про трупы давние не интересно, особенно сейчас. Тем более они уже ничего не скажут. Остается интересным перечень людей, которые захотели и вероятно смогли отработать свои долги перед Газпромом и по этой причине еще живут.
Начать можно с упомянутой уже Ю.Тимошенко, главой ЕЭСУ - самого крупного должника перед Газпромом среди частных компаний в 90-х и которой уж очень симпатизировал по тв
путин до своей президентской карьеры, будучи на тот момент куратором Газпрома. Почему она попала сейчас в наше внимание? Ее биография даже на тот момент была крайне неподходящей для того, чтобы стать даже простым гос.чиновником. А в 90-х совсем недавно будучи главой скандальной компании банкрота Тимошенко вдруг становится народным депутатом и даже премьер-министром Украины на фоне сильной поддержки из кремля. Тут бы ею заинтересоваться СБУ. Но... Кучма тогда еще верил рекомендациям из кремля. Ему очень нужен был премьер-министр с опытом работы с Газпромом чтобы решить вопросы с государственными долгами перед Газпромом, которые почему-то росли, а не снижались с каждым годом, что портило внешнеторговое сальдо, за которым Кучма старательно следил, понимая его важность для перспектив развития экономики. Поэтому Кучма не возражал против Тимошенко, о чем потом очень пожалел - ведь она работать пришла для возврата своего долга Газпрому.
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:01
buratinyo Та ти замахав своїм Газпромом.
Яке відношення Газпрому до цієї війни? - Ніяке!
Подивись на опитування - є аж 3 пункти пов'язані з газом - 4, 5 і 8. За них проголосувало сумарно 2 людини. Люди не вважають газ і Газпром причиною війни! Крапка.
Це чисто твоя версія(теорія). І аргументи твої слабенькі. Яке відношення мають Кучма і Лазаренко до цієї війни? Вже 20 років пройшло з часів Кучми.
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andrijk777
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:42
Далее про то, какие задачи ставило перед Тимошенко руководство Газпрома.
Но для начала предлагаю для участников форума решить стандартную задачу менеджера Газпрома во времена 90-х. Исходные данные такие. Газпром должен стремиться поставить газ в определенных объемах, которые в идеале равны объему добычи. Так как газ это не конфетки, его не спрячешь летом в холодильник на хранение до праздников. Все, что добывается, либо поставляется заказчику, либо горит ярким пламенем, например, в Сибири бесплатно. Естественно, что в таких условиях менеджеру Газпрома лучше газ поставить по договору хоть самому недобросовестному покупателю с надеждой хоть когда-то получить от него оплату, пусть даже через несколько лет и даже не всю. Цену Газпром установил монопольную, с учетом рисков неплатежей, т.е. завышенную. Поэтому риск казался делом благородным.
Так как объемы добываемого газа уменьшить сложно, а объемы покупок российского газа от покупателей в период кризисов 90-х не радуют, то менеджеры Газпрома начинают продавать газ даже небольшим предприятиям из Украины с сомнительной платежеспособностью. В итоге начинают расти долги за поставленный газ. Структура долгов имеет такие пропорции: 40% имеют украинские государственные предприятия, а 60% имеют частные предприятия, перепродавшие газ тоже государственным предприятиям, часто тем же. Кризис неплатежей в Газпром приводит даже к проблеме в экономике росии в 1998 году. На помощь Газпрому приходят первые лица росии. Кучма согласен государственные газовые долги платить продукцией украинских промышленных государственных предприятий, но постепенно и не сильно спеша. А с частными должниками совсем плохо - они успешно банкротятся и исчезают из правового поля. И Газпром решает больше не поставлять газ частным компаниям в Украину и требует у Кучмы назначить единого импортера газа в Украину. Компания с государственной долей собственности под названием Нафтогаз Украины создается и подписывает эксклюзивный договор с Газпромом на импорт газа в Украину.
Что можно предпринять в такой ситуации менеджеру Газпрома для возврата прошлых долгов, невозвратных в принципе? Естественно работать придется с учредителями частных компаний крупных должников, которые уже обанкротились. Но что с ними можно сделать для решения проблемы? Что можно придумать, если ты менеджер Газпрома?
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:44
Корисні копалини всі в тому числі не до кінця розвідані , В тому числі Нафтогаз шельфу чорного я зовсім говорив літій , ура нова руда і Ще багато багато інших
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yama
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2
Додано: Чет 08 лют, 2024 15:49
yama написав:
Корисні копалини всі в тому числі не до кінця розвідані , В тому числі Нафтогаз шельфу чорного я зовсім говорив літій , ура нова руда і Ще багато багато інших
Не до конца разведанные полезные ископаемые на определенной территории Украины или другой страны представляют из себя очень спорный актив, если только это не что-то критично важное и поэтому сверхдоходное. Что же это может быть такое, чтобы можно было развязать ради этого такую войну? Есть версии поконкретнее?
Нефть и газ это хорошо, конечно. Но источников и нефти, и газа в мире достаточно много, как и лития или урановой руды. Да и спрос на каждый из упомянутых активов может быть убит в любой момент. Нефть может заменить массовая электрификация транспорта; газ - электронагреватели, тепловые насосы; литий - новые типы батарей; урановую руду - современные достижения в ядерной физике. Это все уже происходит, хотя довольно медленно..
Да и в современном мире, если есть ресурсы, то ты можешь получить лицензию в другой стране и добывать там то, что тебе нужно, без бомбежек. Хотя существуют факты, когда для начала добычи необходимо сносить города и отселять людей.
Версия в голосовалке эта есть.
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buratinyo
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:59
Что можно предпринять в такой ситуации менеджеру Газпрома для возврата прошлых долгов, невозвратных в принципе? Естественно работать придется с учредителями частных компаний крупных должников, которые уже обанкротились. Но что с ними можно сделать для решения проблемы? Что можно придумать, если ты менеджер Газпрома?
Итак, продолжим. Раз у читателей этой ветки нет озвученных версий о том, каким образом получить Газпрому долги от украинских должников, то начну с самой надежной и эффективной. Для этого напомню, что в Украине срок исковой давности по возврату долгов - 3 года. Если физлицо не платило за коммунальные услуги больше трех лет, то те долги списываются. Значит вернуть долги через суды невозможно даже теоретически. Что же остается для Газпрома?
0. Запугать до смерти и завербовать в Украине самого наглого неплательщика среди частных компаний. Естественно выбор пал на ЕЭСУ, скандальной собственницей которой была Тимошенко Ю., ставшей агентом Газпрома. Профинансировать ее на выборах в Украине в ВР и через какое-то время обеспечить ей должность премьер министра, которому подчиняются в своей деятельности все государственные компании, в том числе импортирующие газ из Газпрома.
1. Провести ревизию украинских импортеров и признать их всех ненадежными и не достойными импортировать природный газ из Газпрома. (В результате этой процедуры единственным потенциально платежеспособным импортером был признан на самом высоком уровне в росии новосозданный государственный НАК Нафтогаз Украины, которому суждено стать жертвой и плательщиком за всех должников в Украине). Все остальные полностью дискредитировали себя ранее в контексте платежеспособности - как государственные предприятия, так и частные).
2. Заключить эксклюзивный договор долговременный на поставку газа в Украину с НАК Нафтогаз. Предусмотреть в договоре крупные штрафы за нарушение его двух неприметных на первый взгляд условий. Продублировать такие штрафы еще и в отдельном договоре о свободной торговле между странами. Ну, чтобы штрафы были побольше.
3. Подвести Нафтогаз Украины с помощью агента Тимошенко Ю под нарушение первого из двух неприметных условий - а именно осуществление реэкспорта газпромовского газа из Украины в ЕС. Выставить штраф для Нафтогаза Украины за нарушение условий и потребовать его оплаты либо деньгами, либо другими активами от Президента Украины, КМУ и ВР. Размер штрафа предположительно покрывал существенную часть старых долгов украинских государственных и частных предприятий, многие из которых уже давно закрыты.
4....
Продолжим?
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buratinyo
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