Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 09 січ, 2024 17:28

Итак, какие же ошибки руководства Газпрома создало проблемы его акционерам?1. После развала СССР каждая республика, ставшая независимой, получила в свою собственность на своей территории часть советской газотранспортной системы. Конечно, все эти части ГТС различались по уровню распространения и развития в республиках, по конкурентным возможностям транспортировать природный газ дальше на экспорт, по проценту использования доступных мощностей для перекачки и как следствие по себестоимости транспортировки газа. Вместо того, чтобы создать единый центр управления всей екс-советской ГТС руководство Газпрома пожадничало, проебало момент и решило постепенно сожрать появившиеся независимые страны с относительно мелкими частями ГТС, вынуждая их избавиться от права собственности на эти части ГТС под разными предлогами (сначала долги, потом угрозы революций, угрозы войной, война). Для сжирания соседей и попытки быстро получить жир Газпром поднял цены на газ до небес, что в 90-е вызвало массу неплатежей за газ от конечных потребителей как юрлиц так и физлиц. Начали формироваться крупные долги перед Газпромом.А правильное решение было таким: в собственниках Газпрома должны были быть все правительства из стран бывшего СССР, а в качестве доли в Уставной фонд эти правительства должны были внести свои части ГТС в полном размере. В таком случае цена на природный газ по всем странам бывшего СССР была бы одинаковой и приемлемой для всех. И самое главное, Газпром стал бы приносить доход всем, что справедливо и развивался он бы при поддержке всех стран бывшего советского союза, а не только. При этом конкурентоспособность всего Газпрома выросла бы в несколько раз, позволив бы ему достичь мирового величия на 20 лет раньше, при этом не задирая цены для ближайших стран и не мешая им экономически развиваться быстрее.2. Руководство Газпрома, задрав цены на газ для соседних стран в 90-х и не требуя предоплаты под благим видом, не учло современные на тот момент условия ведения бизнеса. А именно - среди покупателей газа было много частных компаний, в уставных фондах которых числились одни старые потрепанные стулья и мусорные корзины. Естественно, когда пришло время платить Газпрому за поставленный таким покупателям газ, начались процедуры объявления банкротства. При этом что либо получить официально с какой-то обанкротившейся фирмочки было практически невозможно. Денег никаких на момент банкротства у нее уже не было, а потрепанные стулья и мусорные корзины Газпрому были не нужны.В таких случаях и тогда, и сейчас тоже сильно обозленный кредитор нанимает бандитов, коллекторов, чвк для поиска и предъявления угроз директорам и учредителям таких компаний. Конечно, при этом остаются горы трупов всегда, особенно среди тех, кто не успел хорошо спрятаться или не способен хоть чем-то отработать свои долги.Например, напарник бывшей украинский газовой королевы Ю. Тимошенко - П.Лазаренко спрятался аж в американской тюрьме от Газпрома. Вполне удачная попытка спрятаться, не смотря на то, что большей части денег он все-таки вроде лишился, судя только по сообщениям в СМИ. Но получил ли при этом что-то Газпром - точно неизвестно.Про трупы давние не интересно, особенно сейчас. Тем более они уже ничего не скажут. Остается интересным перечень людей, которые захотели и вероятно смогли отработать свои долги перед Газпромом и по этой причине еще живут.Начать можно с упомянутой уже Ю.Тимошенко, главой ЕЭСУ - самого крупного должника перед Газпромом среди частных компаний в 90-х и которой уж очень симпатизировал по твпутин до своей президентской карьеры, будучи на тот момент куратором Газпрома. Почему она попала сейчас в наше внимание? Ее биография даже на тот момент была крайне неподходящей для того, чтобы стать даже простым гос.чиновником. А в 90-х совсем недавно будучи главой скандальной компании банкрота Тимошенко вдруг становится народным депутатом и даже премьер-министром Украины на фоне сильной поддержки из кремля. Тут бы ею заинтересоваться СБУ. Но... Кучма тогда еще верил рекомендациям из кремля. Ему очень нужен был премьер-министр с опытом работы с Газпромом чтобы решить вопросы с государственными долгами перед Газпромом, которые почему-то росли, а не снижались с каждым годом, что портило внешнеторговое сальдо, за которым Кучма старательно следил, понимая его важность для перспектив развития экономики. Поэтому Кучма не возражал против Тимошенко, о чем потом очень пожалел - ведь она работать пришла для возврата своего долга Газпрому.