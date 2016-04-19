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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Нед 11 лют, 2024 23:44
buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:48
yama написав:buratinyo
я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
Зрозумів логіку.
Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?
Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.
Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває зле.
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