RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16171819

Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.4 5 23
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
0
0
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
9%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
4%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
4%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
9%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
4%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
9%
2
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
26%
6
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 23:44

buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
yama
 
Повідомлень: 4644
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8935 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 20:48

  yama написав:buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .


Зрозумів логіку.

Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?

Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.

Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває зле.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, sens і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ відкрила кримінальну справу проти працівників Генпрокур
Пчёлка » Пон 15 сер, 2016 16:28
0 2807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 16:28
Пчёлка
Чи буде використаний метод Барни проти Гройсмана?
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 09:20
0 2801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 09:20
Пчёлка
Успіх "Свободи" зумовлений скасуванням графи "проти всіх" - 1 ... 78, 79, 80
090981m » Сер 31 жов, 2012 14:09
795 78486
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2012 21:14
PepeladZ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3085)
13.02.2024 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.