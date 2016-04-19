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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.1 5 26
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
4%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
8%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
4%
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
4%
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
8%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
27%
7
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:29

  Driver написав:
  buratinyo написав:На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. [...]

... но при этом явно ослаблял ЗСУ, СБУ и других силовиков. Тем самым умножая на ноль даже теоретическую возможность Украины обеспечить выполнение нового газового договора.

Аргументируй это противоречие

Не понял вопрос...

Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.

Или ты в контексте того, что отмена газового договора подписанного благодаря Ю.Тимошенко однозначно давала повод для военной агрессии и отжима Крыма? В 2010-2011 годах это было далеко не факт. А вот проблема внешнеэкономического платежного баланса уже сильно обострилась в Украине и нужно было отменять основания для сверхдурных платежей за газ росии иначе экономика бы свернулась как скисшее молоко.

Ни у кого в Украине по моему не было мыслей о том, что если росия нападет, то ВСУ без ядерного оружия смогут остановить орду. Тем более росия - гарант территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Так или не так?

Сам аргументируй свое высказывание сначала.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:39

  trololo написав:
  buratinyo написав: в тик-токе, инстаграмме журналистские расследования касательно газового конфликта как главной причины нынешней войны между Украиной и росией. Журналисты находят все больше подтверждений состоятельности этого объяснения.


кремлівсько-нацистська пропаганда із замилюванням реальних злочинів росіян. росіяни вбивають тому, що кончені нацисти, а не тому, що їм газу мало.

Слушай, ты слышал, чтобы в Украину ехали воевать сотрудники Газпрома или их родственники?

Они финансируют войну. Слава Богу радбез сделал выводы и активы Газпрома начали, только начали обнулять. Молчание в ответ лишь подтверждает болезненность ударов для тех, кто стоит за нанесением ударов по Украине, убийствами украинцев ради грабежей в счет долгов, которые имеют преступный оттенок и вызовут сомнение в суде в вопросе их адекватности.

Для обмана росиян кремль избрал тему не существующего нацизма в Украине, но при этом сам не заметил, как риторика его пропагандистов стала фашистской. Не рой другому яму - сам в нее и попадешь. (с)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12

  buratinyo написав:Не понял вопрос...

Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.

Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
И про директора Укроборонпрома с непонятно каким паспортом и подозрительной биографией.

Противоречие в том, что ты выставляешь Януковича чуть ли не как антироссийского президента.

В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
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