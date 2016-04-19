Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 24 бер, 2025 15:29

Driver написав: buratinyo написав: На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. [...] На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. [...]

... но при этом явно ослаблял ЗСУ, СБУ и других силовиков. Тем самым умножая на ноль даже теоретическую возможность Украины обеспечить выполнение нового газового договора.



Аргументируй это противоречие ... но при этом явно ослаблял ЗСУ, СБУ и других силовиков. Тем самым умножая на ноль даже теоретическую возможность Украины обеспечить выполнение нового газового договора.Аргументируй это противоречие

Не понял вопрос...Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.Или ты в контексте того, что отмена газового договора подписанного благодаря Ю.Тимошенко однозначно давала повод для военной агрессии и отжима Крыма? В 2010-2011 годах это было далеко не факт. А вот проблема внешнеэкономического платежного баланса уже сильно обострилась в Украине и нужно было отменять основания для сверхдурных платежей за газ росии иначе экономика бы свернулась как скисшее молоко.Ни у кого в Украине по моему не было мыслей о том, что если росия нападет, то ВСУ без ядерного оружия смогут остановить орду. Тем более росия - гарант территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Так или не так?Сам аргументируй свое высказывание сначала.