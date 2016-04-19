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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:29
Driver написав: buratinyo написав:
На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. [...]
... но при этом явно ослаблял ЗСУ, СБУ и других силовиков. Тем самым умножая на ноль даже теоретическую возможность Украины обеспечить выполнение нового газового договора.
Аргументируй это противоречие
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Или ты в контексте того, что отмена газового договора подписанного благодаря Ю.Тимошенко однозначно давала повод для военной агрессии и отжима Крыма? В 2010-2011 годах это было далеко не факт. А вот проблема внешнеэкономического платежного баланса уже сильно обострилась в Украине и нужно было отменять основания для сверхдурных платежей за газ росии иначе экономика бы свернулась как скисшее молоко.
Ни у кого в Украине по моему не было мыслей о том, что если росия нападет, то ВСУ без ядерного оружия смогут остановить орду. Тем более росия - гарант территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Так или не так?
Сам аргументируй свое высказывание сначала.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:39
trololo написав: buratinyo написав: в тик-токе
, инстаграмме журналистские расследования касательно газового конфликта как главной причины нынешней войны между Украиной и росией. Журналисты находят все больше
подтверждений состоятельности этого объяснения.
кремлівсько-нацистська пропаганда із замилюванням реальних злочинів росіян. росіяни вбивають тому, що кончені нацисти, а не тому, що їм газу мало.
Слушай, ты слышал, чтобы в Украину ехали воевать сотрудники Газпрома или их родственники?
Они финансируют войну. Слава Богу радбез сделал выводы и активы Газпрома начали, только начали обнулять. Молчание в ответ лишь подтверждает болезненность ударов для тех, кто стоит за нанесением ударов по Украине, убийствами украинцев ради грабежей в счет долгов, которые имеют преступный оттенок и вызовут сомнение в суде в вопросе их адекватности.
Для обмана росиян кремль избрал тему не существующего нацизма в Украине, но при этом сам не заметил, как риторика его пропагандистов стала фашистской. Не рой другому яму - сам в нее и попадешь. (с)
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12
buratinyo написав:
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
И про директора Укроборонпрома с непонятно каким паспортом и подозрительной биографией.
Противоречие в том, что ты выставляешь Януковича чуть ли не как антироссийского президента.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
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Додано: Пон 24 бер, 2025 23:47
Driver написав: buratinyo написав:
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
И про директора Укроборонпрома с непонятно каким паспортом и подозрительной биографией.Противоречие в том, что ты выставляешь Януковича чуть ли не как антироссийского президента.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
В контексте газового конфликта абсолютно все в Украине объяснять нельзя.
В команде любого президента могут быть предатели, что особо болезненно во время войны и особо трудно их выявить по причине активного внедрения их со стороны кремля и его разведки.
Не нужно делать неправильные выводы и приписывать мне то, о чем я даже и не упоминал.
В контексте газового конфликта Янукович молодец. Он защищал интересы государства Украины. А это было ох как трудно, особенно когда противником был Газпром с кремлем на подхвате.
Сам российский паспорт до войны не являлся свидетельством того, что человек, им владеющий, предатель Украины. Да и назвать человеком предателем по закону можно только через суд. К примеру Ю.Тимошенко со своей деятельностью по нанесению Украины угрозы существованию в экономической области до сих пор не получила обвинение в гос. измене. А ты про каких-то министров, которым кроме тройного гражданства во времена Януковича ничего не предъявляешь.
Хочу напомнить в этом контексте, что двойное гражданство по законодательству было запрещено. Но формально тройное гражданство и выше получить было можно и вполне законно.
Этим пользовались все, кто имел риски оказаться под следствием благодаря своей противоправной деятельности в Украине, а также те, кому по статусу было положено.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:08
yama написав:
згадуєм угоду про рідкоземельні метали та ін. корисні копалини із США
Эта версия про полезные ископаемые как возможная причина агрессии указана в голосовалке! Интерес к украинским редкоземельным металлам высказал Трамп. Сделал это он так же как и раньше интересовался ими в Афганистане. Тема эта ему интересна. Он ведь бизнесмен.
Но ... для добычи этих металлов, которые в Украине находятся не прямо под ногами, вероятно нужны дорогие технологии, инвестиции. Сложность добычи ранее на позволяла их добывать украинскими компаниями или государством, как мне представляется. Т.е. конкуренция на рынке добытчиков не такая и высокая с одной стороны, а за инвесторов надо бороться с другой стороны.
Имеет ли технологии добычи кремль - мне неизвестно.
Но в контексте войны не США объявили военную агрессию против Украины, а росия. Именно по этой логике я отметаю эту версию в качестве реальной причины войны росии против Украины. В качестве ложной причины, отвлекающей от настоящей, она вполне годится. Поэтому в голосовалку ее и засунул.
Но тема добычи редкоземельных металлов в Украине это как вилами по воде - может быть овчинка и выделки не стоит. А Трамп за нее уцепился. Не все проекты американцев являются высокоприбыльными и удачными как мы знаем. Может пристроить капиталы, находящиеся без дела для них важнее, чем тратить время и ресурсы на оценку реальных запасов в Украине или другой стране. Бизнес это всегда риск, принятие решений на основании неполных данных - привычное дело.
Другое дело - любые долги. Они являются причиной многих преступлений в том числе в международных отношениях. Поэтому газовый конфликт имеет бесспорный приоритет среди всех перечисленных мной в голосовалке причин.
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