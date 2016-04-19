Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 25 бер, 2025 01:08

yama написав: згадуєм угоду про рідкоземельні метали та ін. корисні копалини із США згадуєм угоду про рідкоземельні метали та ін. корисні копалини із США

Эта версия про полезные ископаемые как возможная причина агрессии указана в голосовалке! Интерес к украинским редкоземельным металлам высказал Трамп. Сделал это он так же как и раньше интересовался ими в Афганистане. Тема эта ему интересна. Он ведь бизнесмен.Но ... для добычи этих металлов, которые в Украине находятся не прямо под ногами, вероятно нужны дорогие технологии, инвестиции. Сложность добычи ранее на позволяла их добывать украинскими компаниями или государством, как мне представляется. Т.е. конкуренция на рынке добытчиков не такая и высокая с одной стороны, а за инвесторов надо бороться с другой стороны.Имеет ли технологии добычи кремль - мне неизвестно.Но в контексте войны не США объявили военную агрессию против Украины, а росия. Именно по этой логике я отметаю эту версию в качестве реальной причины войны росии против Украины. В качестве ложной причины, отвлекающей от настоящей, она вполне годится. Поэтому в голосовалку ее и засунул.Но тема добычи редкоземельных металлов в Украине это как вилами по воде - может быть овчинка и выделки не стоит. А Трамп за нее уцепился. Не все проекты американцев являются высокоприбыльными и удачными как мы знаем. Может пристроить капиталы, находящиеся без дела для них важнее, чем тратить время и ресурсы на оценку реальных запасов в Украине или другой стране. Бизнес это всегда риск, принятие решений на основании неполных данных - привычное дело.Другое дело - любые долги. Они являются причиной многих преступлений в том числе в международных отношениях. Поэтому газовый конфликт имеет бесспорный приоритет среди всех перечисленных мной в голосовалке причин.