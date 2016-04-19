|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:26
Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16218
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:44
Hotab написав:
Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
Та подібне списання усім буде пофіг, бо здорова логіка скаже нормальним діловим полякам (на відміну від відсутність логіки у упоротій русні), що уламки без наявності шахедів не падають з неба на склади з озброєнням, призначеним для захисту Польщі. Тому треба готовитись до війни з кремлем, який явно хоче слави Гітлера, тупо провалив мирну операцію віджиму українських активів для Газпрому в Україні
.
Найбільша доля звичайних поляків (лохів) скаже, що досить допомогати Україні, бо колись була волинська різанина, яку мирно рознімало НКВД
, та скоріш за все це українська чи американська провокація. Бо це вигідно Зеленському і Трампу.
А невелика доля інтелектуальних поляків скаже, що це по Україні хірячили й незаплановано залетіли до Польщі й нанесли удари, бо штучний інтелект умовного "шахеду" вишукує любі військові цілі, що знаходяться внизу під пролітаючим шахедом.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1859
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|