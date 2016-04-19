RSS
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Реальна причина війни росії проти України

1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
4%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
8%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
4%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
4%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
8%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
4%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
12%
3
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
27%
7
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:26

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
Повідомлень: 16218
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:44

  Hotab написав:Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії


Та подібне списання усім буде пофіг, бо здорова логіка скаже нормальним діловим полякам (на відміну від відсутність логіки у упоротій русні), що уламки без наявності шахедів не падають з неба на склади з озброєнням, призначеним для захисту Польщі. Тому треба готовитись до війни з кремлем, який явно хоче слави Гітлера, тупо провалив мирну операцію віджиму українських активів для Газпрому в Україні.

Найбільша доля звичайних поляків (лохів) скаже, що досить допомогати Україні, бо колись була волинська різанина, яку мирно рознімало НКВД :), та скоріш за все це українська чи американська провокація. Бо це вигідно Зеленському і Трампу.

А невелика доля інтелектуальних поляків скаже, що це по Україні хірячили й незаплановано залетіли до Польщі й нанесли удари, бо штучний інтелект умовного "шахеду" вишукує любі військові цілі, що знаходяться внизу під пролітаючим шахедом.
Повідомлень: 1859
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
