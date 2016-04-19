Додано: Чет 11 вер, 2025 14:49

Починають прояснюватися усі плюси та мінуси відправки шахедів на Польщу.



Для кремля:

1. Спроба блокування військових авіаперевезень на територію Польщі, яка є посередником для поставок зброї до України перед головним наступом росії в Україні, що ось-ось почнеться.

Можливості: керівництво Польщі змінилось на ссикунів та не наважиться на відповідь. Там вже немає вбитого руснею Качинського. Максимум для Польщі це спробують збивати копійошні шахеди ракетами вартістью під мілліон долларів США кожна і почнуть переговори про допомогу.

Ризики: Ризик відповіді від НАТО мінімальний у зв'язку з початком складного та вартістного процесу модернізації озброєння, а також великого числа невеликих (і тому ссикливих) країн у складі НАТО. Ризик початку бомбардувань глибанними бомбами, а-ля Ірана, з боку Трампа контрольований, бо Трамп вже або давно завербований кремлем, або очікуванно відповість взаємністю за допомогу зайняти пост президента США використовуючі російські технології політичних маніпуляцій.



2. Зміни у планах постачання ракетної та іншої зброї в Україну у бік скорочення.

Можливості: Петріотів та ракет до них скоро буде не достатньо на країн НАТО, не кажучі про Україну.

Ризики: доля ракет Петріот у ППО України неустанно знижується, а доля різноманітних БПЛА кратно збільшується, у тому числі виробництва України.



Для нас:

1. Це можливість надходження допомоги у вигляді другого фронту.



Можливості: посиляться ракетні та інші обстріли не тільки НПЗ та газорозподільчих станцій на росії, а й безпосередньо Москви з ризиком ураження керівництва кремля - головних терриристів світу на зараз. Пошкодження будівлі КМУ надає усі права на це нам та нашим стратегічним партерам.



Ризики: Польща має патологічний історичний страх перед Москвою (у другій світовій війні кремль спровоцирував волиньску різанину, тайно вбив польских військових полонених, у наші часи безкарно вбив саме ефективне керівництво Польщі за всі часи її існування та розслідування авіакатастрофи заблокував незалежним експертам) та Україною, на яку переклало свою вину НКВД за свої злочини. Тому будуть звинувачувать одночасно і росію (правильно), і нас (безпідставно).