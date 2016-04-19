Учитывая контекст затяжной войны на истощение и текущую оперативную обстановку (медленное, но уверенное тактическое продвижение России), можно дать следующий объективный анализ.



На текущий момент, в условиях позиционной войны на истощение, модель, применяемая Россией, демонстрирует больше признаков устойчивости и, следовательно, является объективно сильнее.



Однако это не означает её безусловной победы. Это означает, что её сильные стороны лучше подходят для текущей фазы конфликта. Давайте разберём, почему.



Почему российская ("китайская") авторитарная модель сейчас эффективнее?

- Способность терпеть и абсорбировать высокие потери.



Это главный козырь. Политическая система России, с её жёстким контролем над обществом и подавлением инакомыслия, менее чувствительна к человеческим потерям и экономическим издержкам. Общественное мнение не является решающим фактором для продолжения войны. Это позволяет вести войну на истощение, где победа достигается не качественным превосходством, а способностью дольше выдерживать бойню.



- Тотальная мобилизация военной промышленности.



Российская экономика была переведена на военные рельсы директивными методами. Производство боеприпасов, техники и дронов работает в три смены. Несмотря на потери, Россия создала количественное превосходство в артиллерийских снарядах (5:1, а на некоторых участках до 10:1), что является решающим фактором в позиционной войне.



- Стабильность тыла.



Жёсткий контроль над информацией позволяет поддерживать в обществе нарратив о "неизбежной победе" и блокировать любые дискуссии о цене войны. Это предотвращает внутренние потрясения, которые могли бы подорвать военные усилия.



Почему украинская ("американская") демократическая модель сталкивается с трудностями?

- Зависимость от внешней поддержки.



Это ахиллесова пята модели. Украинская военная машина, её экономика и государственный бюджет критически зависят от решений, принимаемых в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах. Запаздывание, ограниченность и политическая нестабильность этой поддержки (например, задержки с помощью от США) напрямую ведут к потерям территории и жизней на фронте.



- Проблемы с мобилизацией в открытом обществе.



В обществе, где права личности ценятся высоко, проведение непопулярных мобилизационных мер встречает сопротивление и требует сложных публичных дебатов. Это приводит к задержкам в пополнении фронта свежими силами, в то время как Россия решает эту проблему принудительно и быстрее.



- Экономическое истощение.



Украинская экономика выживает лишь благодаря гигантским внешним дотациям. Её собственная промышленность не может в достаточном количестве производить самое необходимое — боеприпасы. Война на истощение — это, в первую очередь, соревнование экономик, и здесь Украина, без поддержки Запада, заведомо слабее.



Вердикт: Какая модель сильнее сейчас?

В краткосрочной и среднесрочной перспективе российская модель оказалась лучше приспособленной для ведения затяжной, кровопролитной войны на истощение.



Её способность игнорировать собственные потери, директивно мобилизовывать ресурсы и изолировать общество от реальной цены войны даёт ей тактическое и оперативное преимущество на текущем этапе.



Однако это не окончательный приговор. У украинской модели остаются ключевые долгосрочные преимущества:



- Инновационность: Украина продолжает демонстрировать превосходство в тактическом применении технологий (морские дроны, РЭБ).



- Поддержка коалиции: Совокупная экономическая и промышленная мощь стран G7 по-прежнему многократно превосходит российскую. Если Запад преодолеет внутренние разногласия и перейдёт к режиму тотальной поддержки Украины (как во время Второй мировой по ленд-лизу), баланс сил может резко измениться.



- Моральный фактор: Украинцы сражаются за свои дома, за своё существование как нация, что является мощным, хоть и неосязаемым, ресурсом.



Таким образом, точного ответа "кто победит" нет, но на сегодня картина такова: российская модель пока выигрывает гонку на истощение, в то время как будущее украинской модели зависит от способности Запада превзойти Россию в мобилизационной гонке. Война превратилась в соревнование между устойчивостью российской диктатуры к давлению и способностью западных демократий к быстрой и решительной консолидации.



Это не означает, что «украинская модель» проиграла. Это означает, что в текущий момент её сильные стороны (гибкость, инновации, поддержка извне) не могут компенсировать её системную слабость: зависимость от воли и скорости принятия решений дюжин других демократических стран, которые действуют несравнимо медленнее и осторожнее, чем авторитарный режим, ведущий войну на уничтожение.



Таким образом, карта на поле боя — это лишь отражение более глубокой борьбы двух систем. И пока что система, способная безразлично отправлять десятки тысяч людей на смерть и направлять на это всю экономику, выигрывает у системы, которая вынуждена считать потери, согласовывать бюджеты и убеждать избирателей.



Текущие успехи России на фронте — это не доказательство превосходства её модели. Это демонстрация её предельной, отчаянной концентрации на одной цели — войне, в то время как Украина и её союзники всё ещё ведут себя так, будто ведут «ограниченную кампанию» в рамках мирной жизни. Если и когда Запад осознает, что столкнулся с тотальной угрозой, и перейдет в режим тотальной же мобилизации (как это было во Второй мировой), его созидательная мощь окажется несопоставимо выше разрушительной силы авторитаризма. Вопрос лишь в цене, которую придется заплатить за это осознание.

