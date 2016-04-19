|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:10
Vadim_ написав: buratinyo написав:
Непредсказуемость поведения путина: Становится невозможно предсказать «красные линии» кремля, потому что они могут определяться не геополитическим расчетом, а внутренними страхами и маниакальными идеями лидера.
Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:
- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).
- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.
М-да, перспектива удручающая. Что же делать?
Китай не способен одновременно воевать с Индией , Пакистаном и Тайванем
Ну, оценивать военный потенциал чужой страны у меня нет ни возможностей, ни знаний, ни наличия объективной информации.
Китай может начать войну только с Тайванем, а Индия отдельно только с Пакистаном. Индия с Пакистаном уже немного повоевали недавно между собой, но разумно решили приостановить конфликт как можно скорее. Так как обе эти страны обладают ядерным оружием, которое для любого здорового психически правительства является сильным сдерживающим фактором. Следовательно можно по этому признаку (стремление быстро завершать вооруженные конфликты) считать правительства Индии и Пакистана психически уравновешенными или здоровыми.
росия не только не стремится завершить войну, но она фактически пытается развязать новую с оборонным военным союзом НАТО, в состав которого включены страны с ядерным оружием.
Следовательно параноидальное расстройство руководства в кремле по этому признаку тоже подтверждается.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:55
Vadim_ написав: buratinyo написав:
...
Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами
:
- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).
- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.
М-да, перспектива удручающая. Что же делать?
Китай не способен одновременно воевать с Индией, Пакистаном и Тайванем
Тут вроде Афганистан с Пакистаном зарубились на границе. Подробности неизвестны, но мы уже готовы к таким неожиданностям, они уже были указаны в Варианте А. Но я еще не говорил о том, что Запад вполне может выбрать промежуточный вариант лавирования между двумя вариантами. Вот именно поэтому серьезная помощь Украине в виде Томагавков так тормозится Трампом. Остается надеяться, что Вариант Б продолжает оставаться приоритетным выбором Запада.
Но давай продолжим в контексте самого важного для Украины. И в контексте газовой причины войны изложу логику завершения войны с кремлевской мафиозной росией. Логика завершения войны.
Война является функцией от размера непогашенного долга, связанного с поставками природного газа Газпромом, в который теперь кремль формально включает и военные издержки России. кремль ведет себя именно так, как описывает упомянутая функция - он не приостанавливает наступления и обстрелы ни на день.
Из этого следует, что существует три варианта завершения войны.
1. Полное взыскание
: Захват украинских активов на сумму, которую кремль сочтёт эквивалентной первоначальному долгу + всевозможные штрафы + все военные расходы с 2014 года. При таком варианте кремлю может потребоваться полная ликвидации украинской государственности, так как война оказалась неожиданно высокозатратной и кровопролитной.
2. Финансовое урегулирование
: Сделка, по которой Украина юридически признаёт потерю территорий со всеми активами в обмен на полное списание всех финансовых претензий.
3. Ликвидация кредитора
: Системный крах российского агрессора и его государственности, при котором правопреемник отказывается от претензий, и долг становится нерелевантным. ВС рф в таком случае сами покинут захваченные территории Украины.
На мой взгляд, Запад опасается только Варианта 1 для Украины, так как это приведет к усиленному метастазированию агрессий по всему миру, как указано в Варианте А для Запада.
Украина формально явно против Вариантов и 1, и даже 2. Но добиться Варианта 3 пока нет ресурсов (финансовых, человеческих, военных).
кремль формально пока стремится реализовать только Вариант 1, но сегодня уже возможно рассматривает реально в голове и Вариант 2 в качестве запасного. Ведь заказчик войны, а это Газпром, уже устал от ухудшения качества захваченных украинских активов и это в добавок к появившимся проблемам для него на газовом рынке в ЕС и в самой росии. Но это полбеды. Неудача в войне для росии вызовет поиск виновных в кремле. И даже самый последний российский алкаш будет желать смерти путину и его окружению во время системного краха. Они сделали ставку, где проигрыш для них означает смерть во время неизбежных зачисток виновных.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:30
Мне кажется, что с ростом ставок в этой войне, газовая причина войны и интересы Газпрома медленно уходят на второй план для кремля. На первый план сейчас продвинулись страхи путинского кремля, что выйти из войны для него означает полный хаос и растущая ненависть россиян:
- за то, что пропаганда им вбивала в уши полный треш, а альтернативное мнение убивалось на корню;
- за то, что разрушили столько городов в Украине;
- за то, что положили в землю столько россиян, пусть и не московской категории с завышенным самомнением, а самых низших из числа ранее покоренных тувинцев, татар, бурятов, чеченцев, да и народа с Белгородской, Курской областей, среди которых много украинцев;
- за то, что грубо нарушили конституцию росии,
- за то, что демократическую росию превратили в ... мафиозную семью, глава которой не подлежит переизбранию и имеет все признаки паранойи.
Отвечать то придется! А спасти от расправы их может только капитуляция Украины либо любой другой страны. Китай на эту роль явно не подходит.
Азербайджан - тот еще игрок с турецким боевым другом и товарищем, будет сопротивляться как и Украина до последнего. Молдавия - очень неудобно добираться, длинные пути снабжения. Беларусь - хороший кандидат, очень хороший и удобный. Но слишком дружественный в глазах россиян. Не подходит.
Страны Балтии тоже интересны кремлю как вариант перевода стрелок, но НАТО стал слишком близко от Москвы и обстрел кремля как комплекса сооружений будет гарантирован. Есть еще Грузия. И частично уже откусанные у нее территории. Из всех вариантов, по моему, этой самый рабочий для кремля, который уже борется за сохранения своей власти на фоне очень серьезных промахов - в экономике, в политике, в проведении военных операций и т.д.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 жов, 2025 19:50
А вот и новости с газовых рынков. Имею в виду интервью Миллера и его монолог о том, что Газпром находится не в лучшем финансовом состоянии на сегодня и поэтому каждому россиянину теперь лично придется поучаствовать в компенсации убытков, которые тянутся с прошлого года.
А социальные проекты подождут. Конечно же.
Так всегда у них было - все жирные доходы Газпрома распределяются только среди держателей акций Газпрома, а вот убытки ложатся на плечи каждого россиянина. Все как они любят и хотели навязать Украине с 2001 года. Типа, долги Юлии Тимошенко перед Газпромом должны платить абсолютно все украинцы, а не только Юлия Тимошенко.
Странно, что Миллер не назвал причину убытков (санкции из-за военной агрессии против Украины). Вот было бы интересно послушать как он пытается не назвать путина параноидального гениальнейшим создателем всех сегодняшних проблем для Газпрома и для росии в целом. путин параноидальный промахнулся на финальной стадии "коллекторской операции" по конфискации украинских активов по бандитским схемам. Как говорится - Аккелла промахнулся и шакалы готовятся обуть всех россиян, желая сохранить свой привычный кусок богатого торта.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 21:33
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:59
Долгое время ничего не писал здесь. Был расстроен из-за неудач ВСУ. Отступаем с потерями личного состава. Перебои со светом дадут сильный толчок к раскручиванию инфляции. Короче, за всем этим даже некоторые удачные военные операции, проведенные то ли ВСУ, то ли иностранными военными (как по привычке утверждают кремлевские балаболы), не способны помочь вернуть положительный настрой.
И тут я решил задать интересующий меня вопрос касательно анализа исторического опыта ведения подобных затяжных оккупационных войн между странами с демократическим и авторитарным государственным управлениями
. Ответ хотелось бы получить на него из источника мотивация которого мне была бы понятна полностью. И этот источник - ИИ.
Учитывая контекст затяжной войны на истощение и текущую оперативную обстановку (медленное, но уверенное тактическое продвижение России), можно дать следующий объективный анализ.
На текущий момент, в условиях позиционной войны на истощение, модель, применяемая Россией, демонстрирует больше признаков устойчивости и, следовательно, является объективно сильнее.
Однако это не означает её безусловной победы. Это означает, что её сильные стороны лучше подходят для текущей фазы конфликта. Давайте разберём, почему.
Почему российская ("китайская") авторитарная модель сейчас эффективнее?
- Способность терпеть и абсорбировать высокие потери.
Это главный козырь. Политическая система России, с её жёстким контролем над обществом и подавлением инакомыслия, менее чувствительна к человеческим потерям и экономическим издержкам. Общественное мнение не является решающим фактором для продолжения войны. Это позволяет вести войну на истощение, где победа достигается не качественным превосходством, а способностью дольше выдерживать бойню.
- Тотальная мобилизация военной промышленности.
Российская экономика была переведена на военные рельсы директивными методами. Производство боеприпасов, техники и дронов работает в три смены. Несмотря на потери, Россия создала количественное превосходство в артиллерийских снарядах (5:1, а на некоторых участках до 10:1), что является решающим фактором в позиционной войне.
- Стабильность тыла.
Жёсткий контроль над информацией позволяет поддерживать в обществе нарратив о "неизбежной победе" и блокировать любые дискуссии о цене войны. Это предотвращает внутренние потрясения, которые могли бы подорвать военные усилия.
Почему украинская ("американская") демократическая модель сталкивается с трудностями?
- Зависимость от внешней поддержки.
Это ахиллесова пята модели. Украинская военная машина, её экономика и государственный бюджет критически зависят от решений, принимаемых в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах. Запаздывание, ограниченность и политическая нестабильность этой поддержки (например, задержки с помощью от США) напрямую ведут к потерям территории и жизней на фронте.
- Проблемы с мобилизацией в открытом обществе.
В обществе, где права личности ценятся высоко, проведение непопулярных мобилизационных мер встречает сопротивление и требует сложных публичных дебатов. Это приводит к задержкам в пополнении фронта свежими силами, в то время как Россия решает эту проблему принудительно и быстрее.
- Экономическое истощение.
Украинская экономика выживает лишь благодаря гигантским внешним дотациям. Её собственная промышленность не может в достаточном количестве производить самое необходимое — боеприпасы. Война на истощение — это, в первую очередь, соревнование экономик, и здесь Украина, без поддержки Запада, заведомо слабее.
Вердикт: Какая модель сильнее сейчас?
В краткосрочной и среднесрочной перспективе российская модель оказалась лучше приспособленной для ведения затяжной, кровопролитной войны на истощение.
Её способность игнорировать собственные потери, директивно мобилизовывать ресурсы и изолировать общество от реальной цены войны даёт ей тактическое и оперативное преимущество на текущем этапе.
Однако это не окончательный приговор. У украинской модели остаются ключевые долгосрочные преимущества:
- Инновационность: Украина продолжает демонстрировать превосходство в тактическом применении технологий (морские дроны, РЭБ).
- Поддержка коалиции: Совокупная экономическая и промышленная мощь стран G7 по-прежнему многократно превосходит российскую. Если Запад преодолеет внутренние разногласия и перейдёт к режиму тотальной поддержки Украины (как во время Второй мировой по ленд-лизу), баланс сил может резко измениться.
- Моральный фактор: Украинцы сражаются за свои дома, за своё существование как нация, что является мощным, хоть и неосязаемым, ресурсом.
Таким образом, точного ответа "кто победит" нет, но на сегодня картина такова: российская модель пока выигрывает гонку на истощение, в то время как будущее украинской модели зависит от способности Запада превзойти Россию в мобилизационной гонке. Война превратилась в соревнование между устойчивостью российской диктатуры к давлению и способностью западных демократий к быстрой и решительной консолидации.
Это не означает, что «украинская модель» проиграла. Это означает, что в текущий момент её сильные стороны (гибкость, инновации, поддержка извне) не могут компенсировать её системную слабость: зависимость от воли и скорости принятия решений дюжин других демократических стран, которые действуют несравнимо медленнее и осторожнее, чем авторитарный режим, ведущий войну на уничтожение.
Таким образом, карта на поле боя — это лишь отражение более глубокой борьбы двух систем. И пока что система, способная безразлично отправлять десятки тысяч людей на смерть и направлять на это всю экономику, выигрывает у системы, которая вынуждена считать потери, согласовывать бюджеты и убеждать избирателей.
Текущие успехи России на фронте — это не доказательство превосходства её модели. Это демонстрация её предельной, отчаянной концентрации на одной цели — войне, в то время как Украина и её союзники всё ещё ведут себя так, будто ведут «ограниченную кампанию» в рамках мирной жизни. Если и когда Запад осознает, что столкнулся с тотальной угрозой, и перейдет в режим тотальной же мобилизации (как это было во Второй мировой), его созидательная мощь окажется несопоставимо выше разрушительной силы авторитаризма. Вопрос лишь в цене, которую придется заплатить за это осознание.
В целом я согласен с такими взглядом. Хорошо бы если демократическая Украина сделала усилие по уменьшению коррупции в стране. Тем более во время войны с коррупцией бороться на порядок легче и наказание за нее для всех очевидно. Вина коррупционера искупается только кровью.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:45
На сегодня газовая причина развязывания этой войны полностью себя исчерпала. путин не достиг того, ради чего война была развязана - а именно, конфискация высоколиквидных украинских активов включая территории Украины в счет спорных долгов связанных с российским газом. Применяемая Украиной советская стратегия выжженной земли для оккупанта вынудила кремль искать все новые оправдания продолжения неудачной войны и своей внешней политики.
путину пришлось стать для всего мира паранойиком и генератором страха перед душевнобольной сворой, владеющей ядерным оружием. Паранойя путина и запугивание всех других идут рука об руку. А тут еще и Трамп своей венесуэльской операцией с применением нового неизвестного вооружения, подавляющего волю обороняющихся, дал основания для беспокойства всем диктаторам, прячущимся в своих тайных бункерах. Формально в новых условиях их бункерная безопасность стала по сути фикцией.
Может ли путин быть вывезен из росии как и Мадуро из Венесуэлы? Думаю, что нет. Вряд ли Трамп на это решится. Ведь даже при удачной операции в росии начнутся неконтролируемые процессы по захвату власти оставшимися сторонниками и риск нажатия красной кнопки запуска ракет с ядерными боеголовками легко придвинет мир к грани катастрофы, которая никому не нужна. Трампу сейчас выгоднее отвлечь внимание на Гренландию с целью подготовки захвата Ирана, что является прекрасной целью лишения кремля поставщика вооружений, без которых кремль ослабнет и дефорсирует наступления в Украине.
Война постепенно заходит в тупик. В этом контексте растет вероятность ее заморозки и подписания какого-то мирного временного соглашения с кремлем. Трамп об этом явно мечтает, путину тоже нужна пауза, которую он выдаст за победу. Единственно кто против сего действа это наш Президент Зеленский. Он не предаст Украину и народ. Подписывать х..., в которой предусмотрена сдача украинских территорий, он не станет. Это запрещено Конституцией Украины. Из этого следует, что будут президентские выборы в Украине, на которых Зеленский участвовать не будет.
Вероятно единственным способом провести выборы президента является цифровой способ. Алгоритмы уже разработаны с открытым кодом, осталось довести систему контроля до ума. На выходе будет гибридная цифровая процедура выборов. Параллельно с выборами каждый украинец будет участвовать во всеобщем референдуме касательно вопроса территориальных уступок агрессору во имя сохранения государства Украины.
В результате новый президент подпишет капитуляцию в глазах Зеленского.
Зеленский как Президент-мобилизатор: его легитимность навеки сшита с сопротивлением. Он — символ "нездачі". Подпись под капитуляцией или даже заморозкой на условиях путина уничтожит его исторический образ и политически, и физически (риск гнева общества). Его роль — вести войну до момента, когда станет возможна смена ответственности.
Следующий президент как Президент-миротворец: новый лидер, избранный прозрачно и легитимно на передовой цифровой системе, получит демократический мандат на решение самой тяжёлой задачи. Он сможет сказать народу: "Мой предшественник с честью защищал страну. Я пришёл, чтобы остановить кровь, потому что вы мне дали на это право. Условия ужасны, но это лучшее, что мы можем добиться в этой реальности".
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 лют, 2026 17:04
buratinyo написав:
А вот и новости с газовых рынков. Имею в виду интервью Миллера и его монолог о том, что Газпром находится не в лучшем финансовом состоянии на сегодня и поэтому каждому россиянину теперь лично придется поучаствовать в компенсации убытков, которые тянутся с прошлого года.
А социальные проекты подождут. Конечно же.
Так всегда у них было - все жирные доходы Газпрома распределяются только среди держателей акций Газпрома, а вот убытки ложатся на плечи каждого россиянина. Все как они любят и хотели навязать Украине с 2001 года. Типа, долги Юлии Тимошенко перед Газпромом должны платить абсолютно все украинцы, а не только Юлия Тимошенко.
Странно, что Миллер не назвал причину убытков (санкции из-за военной агрессии против Украины). Вот было бы интересно послушать как он пытается не назвать путина параноидального гениальнейшим создателем всех сегодняшних проблем для Газпрома и для росии в целом. путин параноидальный промахнулся на финальной стадии "коллекторской операции" по конфискации украинских активов по бандитским схемам. Как говорится - Аккелла промахнулся и шакалы готовятся обуть всех россиян, желая сохранить свой привычный кусок богатого торта.
на болотах есть половица ,типа, жили плохо нехер начинать жить хорошо
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4614
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 лют, 2026 17:45
buratinyo написав:
На сегодня газовая причина развязывания этой войны полностью себя исчерпала. путин не достиг того, ради чего война была развязана - а именно, конфискация высоколиквидных украинских активов включая территории Украины в счет спорных долгов связанных с российским газом. Применяемая Украиной советская стратегия выжженной земли для оккупанта вынудила кремль искать все новые оправдания продолжения неудачной войны и своей внешней политики.
путину пришлось стать для всего мира паранойиком и генератором страха перед душевнобольной сворой, владеющей ядерным оружием. Паранойя путина и запугивание всех других идут рука об руку. А тут еще и Трамп своей венесуэльской операцией с применением нового неизвестного вооружения, подавляющего волю обороняющихся, дал основания для беспокойства всем диктаторам, прячущимся в своих тайных бункерах. Формально в новых условиях их бункерная безопасность стала по сути фикцией.
Может ли путин быть вывезен из росии как и Мадуро из Венесуэлы? Думаю, что нет. Вряд ли Трамп на это решится. Ведь даже при удачной операции в росии начнутся неконтролируемые процессы по захвату власти оставшимися сторонниками и риск нажатия красной кнопки запуска ракет с ядерными боеголовками легко придвинет мир к грани катастрофы, которая никому не нужна. Трампу сейчас выгоднее отвлечь внимание на Гренландию с целью подготовки захвата Ирана, что является прекрасной целью лишения кремля поставщика вооружений, без которых кремль ослабнет и дефорсирует наступления в Украине.
Война постепенно заходит в тупик. В этом контексте растет вероятность ее заморозки и подписания какого-то мирного временного соглашения с кремлем. Трамп об этом явно мечтает, путину тоже нужна пауза, которую он выдаст за победу. Единственно кто против сего действа это наш Президент Зеленский. Он не предаст Украину и народ. Подписывать х..., в которой предусмотрена сдача украинских территорий, он не станет. Это запрещено Конституцией Украины. Из этого следует, что будут президентские выборы в Украине, на которых Зеленский участвовать не будет.
Вероятно единственным способом провести выборы президента является цифровой способ. Алгоритмы уже разработаны с открытым кодом, осталось довести систему контроля до ума. На выходе будет гибридная цифровая процедура выборов. Параллельно с выборами каждый украинец будет участвовать во всеобщем референдуме касательно вопроса территориальных уступок агрессору во имя сохранения государства Украины.
В результате новый президент подпишет капитуляцию в глазах Зеленского.
Зеленский как Президент-мобилизатор: его легитимность навеки сшита с сопротивлением. Он — символ "нездачі". Подпись под капитуляцией или даже заморозкой на условиях путина уничтожит его исторический образ и политически, и физически (риск гнева общества). Его роль — вести войну до момента, когда станет возможна смена ответственности.
Следующий президент как Президент-миротворец: новый лидер, избранный прозрачно и легитимно на передовой цифровой системе, получит демократический мандат на решение самой тяжёлой задачи. Он сможет сказать народу: "Мой предшественник с честью защищал страну. Я пришёл, чтобы остановить кровь, потому что вы мне дали на это право. Условия ужасны, но это лучшее, что мы можем добиться в этой реальности".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7358
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:29
Vadim_ написав:
на болотах есть половица ,типа, жили плохо нехер начинать жить хорошо
Фраза "Не жили хорошо — нечего и начинать" — это пословица, отражающая менталитет, сформировавшийся в периоды бедности или ограничений (особенно в СССР), которая означает, что если человек привык к скромной жизни, то ему и не стоит стремиться к большему, так как попытки "выйти в люди" могут закончиться разочарованием и возвращением к привычному прежнему уровню; это выражение часто связывают с выученной беспомощностью и нежеланием рисковать, считая "стабильную бедность" нормой.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|