Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Нед 08 лют, 2026 13:25

А я б ще додав такий варіант. Коли людина уже все має, як в матеріальному плані, у владі, та і у всіх земних благах, їй хочеться чогось нового. Тож війна для путіна - це просто новий спосіб отримання дофаміну. Він і сам згадував про "двіжуху". Просто старі способи вже не вставляють.



За підрахунками на війну вже потрачено близько 1трлн$, за такі гроші можна було купити декілька Україн з потрохами, ще й на здачу Молдову з Грузією.



Але в цьому є й позитив для нас. Вже з'являються перші голоси, які говорять, що з цього року пуйло все менше цікавиться війною. Коли декілька разів приходиться говорити про Куп'янськ, то війна перестає давати дофамін, а перетворюється в скучну монотонну роботу. А робота пуйлу вже давно не цікава. Він мріяв як тоді у 14му вийти в Криму на площі (а зараз в Харкові, Одесі, навіть Києві) і в лаврах переможця з возвеличеним пафосом нести свою чухню. А зараз треба приймати рішення де брати бабки на війну (є ще багато сфер - можна подвоїти олігархів, підняти податки і тп, але все одно треба приймати непопулярні рішення), як обходити санкції, яким чином закликати на війну новобранців, добровільний потік яких все менше і менше. Все це монотонна нецікава робота, і якщо "движухи" на фронті не буде, то пунін просто відсторонитися від війни, в потім по цепочці це зроблять і на нижчих рівнях.



ПС. Свою версію хочу підкріпити одним випадком. Працював я колись у групі компаній на одного олігарха, в нього був син який керував одним із напрямків бізнесу. Так от у того сина було все що може забажати людина в 25 років - будинок у центрі міста мільйонника, круті тачки, дівчата і жінки про яких ми, його співробітники-ровесники, могли тільки мріяти. Але він залицявся тайкома до гея з сусіднього відділу, хоч на той час вже і планувалося в нього одруження, тобто він сам не був геєм. Напевно також захотілося "движухи", а все інше вже не вставляло