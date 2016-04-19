RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.4 5 29
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
3%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
7%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
3%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
3%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
7%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
3%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
10%
3
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
34%
10
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 13:25

А я б ще додав такий варіант. Коли людина уже все має, як в матеріальному плані, у владі, та і у всіх земних благах, їй хочеться чогось нового. Тож війна для путіна - це просто новий спосіб отримання дофаміну. Він і сам згадував про "двіжуху". Просто старі способи вже не вставляють.

За підрахунками на війну вже потрачено близько 1трлн$, за такі гроші можна було купити декілька Україн з потрохами, ще й на здачу Молдову з Грузією.

Але в цьому є й позитив для нас. Вже з'являються перші голоси, які говорять, що з цього року пуйло все менше цікавиться війною. Коли декілька разів приходиться говорити про Куп'янськ, то війна перестає давати дофамін, а перетворюється в скучну монотонну роботу. А робота пуйлу вже давно не цікава. Він мріяв як тоді у 14му вийти в Криму на площі (а зараз в Харкові, Одесі, навіть Києві) і в лаврах переможця з возвеличеним пафосом нести свою чухню. А зараз треба приймати рішення де брати бабки на війну (є ще багато сфер - можна подвоїти олігархів, підняти податки і тп, але все одно треба приймати непопулярні рішення), як обходити санкції, яким чином закликати на війну новобранців, добровільний потік яких все менше і менше. Все це монотонна нецікава робота, і якщо "движухи" на фронті не буде, то пунін просто відсторонитися від війни, в потім по цепочці це зроблять і на нижчих рівнях.

ПС. Свою версію хочу підкріпити одним випадком. Працював я колись у групі компаній на одного олігарха, в нього був син який керував одним із напрямків бізнесу. Так от у того сина було все що може забажати людина в 25 років - будинок у центрі міста мільйонника, круті тачки, дівчата і жінки про яких ми, його співробітники-ровесники, могли тільки мріяти. Але він залицявся тайкома до гея з сусіднього відділу, хоч на той час вже і планувалося в нього одруження, тобто він сам не був геєм. Напевно також захотілося "движухи", а все інше вже не вставляло
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 891
З нами з: 01.06.19
Подякував: 126 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 13:35

The_Rebel
у нас тут на на форумі барабашов такий. Каже що всі машини перепробував, всі шуби переносив. Тепер мріє про чорного хлопця з членом 25+. Тільки про нього і говорить постійно. Навіть імʼя якесь бормоче. «Мгамгба», чи якось так.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Зараз обговорюється
