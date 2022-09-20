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Банки платитимуть податки та здаватимуть звіти за ФОП:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:54
Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2022 у парламенті зареєстрували законопроект, який дозволить ФОПам 3-ї групи не заморочуватись бухгалтерією та податками. Цю функцію можуть взяти на себе банки.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:54
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