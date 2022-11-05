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Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 гру, 2022 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Чехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватЧехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватимуть українці. Вакансії для наших громадян буде відкрито на військових заводах цієї країни. На них здійснюватимуть модернізацію і ремонт зброї, яку використовують ЗСУ, а також вироблятимуть нове озброєння.имуть українці
Дивися повний текст Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців, але є один нюанс
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R2
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:39
так а де нюанс?
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dpf2020
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Додано: Нед 18 гру, 2022 02:25
Никонов проплатил? Будет дорожать? Заказуха от застройщиков.
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eduard_k
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Додано: Нед 18 гру, 2022 08:59
Вакансії напевно для жінок і дітей, бо чоловікам виїзд заблокований.
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Schmit
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Додано: Нед 18 гру, 2022 11:03
Ви у коментах гризете цю Чехію як теща зятя...А їм потрібні КВАЛІФІКОВАНІ робітники.Підсобники не потрібні і у цьому нюанс.
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uger
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