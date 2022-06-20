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Навантаження на мільярди: бізнес просить відстрочити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:55
Пропонуємо до обговорення:
Європейська бізнес асоціація звернулася до Кабінету міністрів з проханням відстрочити на післявоєнний час обов'язок встановлювати на українських підприємствах автоматизовані системи моніторингу викидів в атмосферу.
Дивися повний текст Навантаження на мільярди: бізнес просить відстрочити обов'язковий автоматизований моніторинг викидів
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:55
Вводить без отсрочек!
30 лет подписывали всякие меморандумы, на которые бизнес клал кадрый год.
А в этом году в Запорожье просто катастрофа с воздухом и это не война виновата, а покрывательство власти беспредельной наглости бизнеса.
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