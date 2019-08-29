Ми вирішили випробувати всіх тих, хто хотів би спробувати влаштуватися в світ банківської справи.
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Чи змогли б ви влаштуватися на роботу в банк? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 15:31
Чи змогли б ви влаштуватися на роботу в банк? (тест)
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Дивися повний текст
Чи змогли б ви влаштуватися на роботу в банк? (тест)
Додано: Вів 20 гру, 2022 15:32
Шановні читачі! На жаль, зараз маємо технічні проблеми з відображенням тестів на сторінках порталу. Однак, вже працюємо над розв'язанням цієї проблеми. Треба трошки почекати. Дякуємо за розуміння!
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