Якщо фізична особа — підприємець (ФОП) не платить податки, до неї застосовуються штрафні санкції.
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Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03
Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...
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Дивися повний текст
Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03
Выходит, что можно не платить и штрафа не будет ? Главное отчёты подавать
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