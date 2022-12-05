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Що буде, якщо не платити податки
– покарання для ФОПів...

Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03

Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа — підприємець (ФОП) не платить податки, до неї застосовуються штрафні санкції.

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Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03

Выходит, что можно не платить и штрафа не будет ? Главное отчёты подавать
brk01230
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