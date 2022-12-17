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Банкіри пояснили зростання
попиту на валюту в Україні...

Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:42

Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання попиту на валюту наприкінці року це стандартна ситуація, яка також обтяжена війною. Поки що зарано говорити, чи вплине це на готівковий курс долара.

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Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року
R2
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