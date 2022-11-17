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Гетманцев розповів, коли
Україна повернеться до...

Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:10

Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до середини 2023 року буде скасована двовідсоткова система оподаткування.

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Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до довоєнного режиму оподаткування
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:16

гетьманцев засланий кацапським фсб кусок гівна, яке покриває гівном всю податкову політику держави...висновки гетьманцева щодо ПДВ: "ПДВ повністю корупційний податок, тому скасовувати його не можна...", просто верх кацапської логіки...браво!!!
4vetal
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