В Україні до середини 2023 року буде скасована двовідсоткова система оподаткування.
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Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до довоєнного режиму оподаткування
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:10
Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до...
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Дивися повний текст
Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до довоєнного режиму оподаткування
Додано: Чет 29 гру, 2022 21:16
гетьманцев засланий кацапським фсб кусок гівна, яке покриває гівном всю податкову політику держави...висновки гетьманцева щодо ПДВ: "ПДВ повністю корупційний податок, тому скасовувати його не можна...", просто верх кацапської логіки...браво!!!
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