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Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Зараз у мобільному застосунку «Дія» є 14 документів і 23 послуги, а на вебпорталі є величезна кількість інших послуг. На порталі також є послуги, які стануть у пригоді українським пенсіонерам.
Дивися повний текст Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
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