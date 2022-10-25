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Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Зараз у мобільному застосунку «Дія» є 14 документів і 23 послуги, а на вебпорталі є величезна кількість інших послуг. На порталі також є послуги, які стануть у пригоді українським пенсіонерам.
Дивися повний текст Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
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R2
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Додано: Пон 02 січ, 2023 09:00
У меня в дие, нет ничего полезного для пенсионера! Или я не понимаю, как их найти.
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nata_zp77
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:59
повністю згодна, також нічого корисного в дії, я пенсіонерка, мені 62 роки
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lyudmila251260
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:07
Всё есть, благодарю, давно ожидаемо. Мне 65, пользуюсь с удовольствием! Вот бы ещё пенсию подтянуть хотя бы до прожиточного минимума, а то получается парадокс, "живёшь" ниже минимума...
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checksg
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14
Нещодавно нарешті додали пенсійне посвідчення, але його не признає більшість маршрутчиків.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:17
Дюрі-бачі написав:Нещодавно нарешті додали пенсійне посвідчення, але його не признає більшість маршрутчиків.
Хто він такий, той маршрутчик, що не визнає? Аін і паперовий може не визнавати - то його особисті проблеми. Вихід - хай викликає поліцію, яущо щось йому не подобається
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GALeon
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:19
GALeon Випадків щоб невизнавали паперовий в мами не було, а Дію 2 з 3 разів не прийняли, вона більше не пробувала.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:51
Дюрі-бачі написав:GALeon Випадків щоб невизнавали паперовий в мами не було, а Дію 2 з 3 разів не прийняли, вона більше не пробувала.
На підставі чого не прийняли?
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GALeon
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:55
GALeon На підставі небажання приймати. "Показуйте нормальне посвідчення, або платіть"
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:04
Дюрі-бачі написав:GALeon На підставі небажання приймати. "Показуйте нормальне посвідчення, або платіть"
Там може сказати, що треба стрибати навколо маршрутки на одній нозі
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GALeon
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